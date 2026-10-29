Pronostico Chelsea-Manchester United: la classifica aumenta la pressione

Chelsea-Manchester United è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La corsa alle prime posizioni passa da Stamford Bridge, dove il Chelsea vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta nel derby londinese e riprendere il cammino verso la zona europea. L’avvio della squadra di Xabi Alonso è stato altalenante: dopo una serie di tre partite senza vittorie, i Blues avevano ritrovato slancio con i successi contro Bournemouth ed Everton, prima di incassare un nuovo stop contro il Tottenham.

Il Chelsea occupa attualmente il quinto posto, ma il distacco dalla vetta impone di non sprecare altre occasioni. Il rendimento recente ha mostrato che la squadra può produrre prestazioni convincenti, anche se la continuità resta un aspetto da consolidare. Davanti al proprio pubblico, l’obiettivo è trasformare la voglia di riscatto in una prova concreta. Il Manchester United attraversa invece una fase molto più complicata. I Red Devils sono sedicesimi, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, e non vincono da otto partite disputate tra tutte le competizioni. Le ultime due sconfitte, contro Como in Champions League e Bournemouth in campionato, hanno aggravato la situazione e aumentato la pressione sull’ambiente.

La differenza di rendimento recente orienta l’analisi verso i padroni di casa. Il Chelsea ha già dimostrato di poter segnare con continuità, come confermano i cinque gol realizzati contro il Bournemouth, e può sfruttare il fattore campo per tornare a fare punti. Per il Manchester United, invece, la priorità è interrompere la serie negativa e ritrovare solidità, dopo aver incassato sette reti nelle ultime due sconfitte citate. La classifica rende la trasferta particolarmente delicata per gli ospiti, mentre una vittoria permetterebbe ai Blues di restare agganciati al gruppo in lotta per le posizioni europee.

Come vedere Chelsea-Manchester United in diretta tv e streaming

La partita tra Chelsea e Manchester United si gioca sabato 31 ottobre alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Chelsea ha mostrato una capacità offensiva interessante e, nonostante la battuta d’arresto nel derby, ha raccolto risultati convincenti nelle settimane precedenti. Il vantaggio del campo e una situazione di classifica meno allarmante rappresentano elementi a favore dei Blues.

Il Manchester United ha bisogno di una svolta, ma la lunga serie senza vittorie e le recenti sconfitte non invitano all’ottimismo. La scelta è quindi il successo del Chelsea, che ha maggiori possibilità di sfruttare le difficoltà degli avversari e tornare a muovere la classifica.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester United

CHELSEA (4-2-3-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato; Henderson, Caicedo; Quenda, Palmer, Neto; Welbeck.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Heaven; Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Mount; Mbeumo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1