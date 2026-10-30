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Pronostico Betis-Malaga: mettono la quinta

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Betis-Malaga è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

Negli ultimi quattro incroci ufficiali che ci sono stati tra queste due formazioni, il Betis si è sempre preso il bottino pieno. E dovrebbe essere così pure stavolta, perché parliamo di due squadre che lottano per obiettivi diversi e che hanno, soprattutto, due rose completamente diverse.

Pronostico Betis-Malaga
Pronostico Betis-Malaga: mettono la quinta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Betis era da moltissimi anni che non iniziava la stagione con questo rendimento. Tant’è che la truppa di Pellegrini occupa al momento il quarto posto in classifica. E vuole difenderlo, almeno per un’altra settimana, visto che il calendario lo permette. Il Malaga è sempre ultimo, viene da un pareggio sul campo dell’Alavés, ma appena si alza il livello perde. Contro il Betis ci sarà oggettivamente poca storia.

Anche per via di quello che è il rendimento interno dei biancoverdi: una sola sconfitta in stagione (poi tutte vittorie) contro il Barcellona. E vabbè, parliamo di un match che ha poco a che fare con le qualità degli andalusi. Tutte le altre squadre su questo campo possono cadere sempre. E il Malaga non ha nessuna qualità per riuscire in quella che sarebbe una grossa impresa. 

Come vedere Betis-Malaga in diretta tv e streaming

Come vedere Betis-Malaga
Come vedere Betis-Malaga in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Betis-Malaga, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria del Betis è quotata 1.35 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.68 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La quota del GOL è in calo, ma non ci fideremmo. Ci fidiamo totalmente, invece, della vittoria del Betis contro un Malaga ultimo. Pellegrini vola ancora in classifica e difenderà, almeno per un’altra settimana, il quarto posto.

Le probabili formazioni di Betis-Malaga

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ortiz, Llorente, Natan, Garcia; Ceballos, Roca; Antony, Isco, Ezzalzouli; Deossa.
MALAGA (4-1-4-1): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Enriquez; Larrubia, Dotor, Lorenzo, Aznou; Nino. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3

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