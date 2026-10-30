Pronostico Udinese-Roma: altra trappola in un calendario fittissimo

Udinese-Roma è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il turno infrasettimanale di campionato, in un momento del calendario fittissimo di impegni e che non concede alcuna tregua, poteva rappresentare una trappola per la Roma di Gian Piero Gasperini, all’inseguimento delle capoliste Inter e Lazio (entrambe a +4 sui giallorossi) e tallonata dal Como quarto.

Ma anche contro l’insidioso Cagliari, affrontato con una sfilza di infortunati da far paura – da Dybala a Koné, passando per il portiere titolare Svilar – i capitolini se la sono cavata egregiamente, portandosi a casa tre punti sofferti.

I sardi, infatti, hanno messo in difficoltà una Roma stanca e con pochi ricambi, andando in vantaggio quasi subito con un rigore di Nzola e poi – dopo essere stati ribaltati – trovando la rete del momentaneo pareggio a 10 minuti dalla fine con Maldini. La squadra di Gasperini però non si è abbattuta e, com’era avvenuto pochi giorni prima nel pirotecnico 3-3 di Napoli, si è esaltata nella difficoltà, realizzando due gol nel giro di due minuti con Mora e Malen e piegando 4-2 i rossoblù. Imbattibilità in campionato mantenuta – insieme a Inter e Lazio non ha ancora perso una partita – ed ha rimpinguato il bottino di reti (23, secondo miglior attacco del torneo a fronte di una difesa che ha incassato 8 gol ed è la seconda meno perforata).

Friulani senza vittorie da due mesi

Gasp ora avrà bisogno di energie extra per assicurarsi i tre punti anche a Udine, consapevole del fatto che nella prossima settimana torna la Champions League (Roma di scena a Old Trafford contro il Manchester United).

L’Udinese mercoledì scorso ha interrotto la preoccupante striscia negativa (sei sconfitte di fila) pareggiando 0-0 a Parma una partita in cui entrambe le squadre hanno cercato di vincerla per scacciare le rispettive crisi. I friulani, con un Zaniolo in più a inventare sulla trequarti, hanno impensierito a più riprese il portiere ducale Daffara (5 tiri in porta, 1.37 xG) ed hanno fatto registrare il primo clean sheet della stagione, ma non è bastato per tornare a vincere e far terminare un digiuno che dura ormai da due mesi esatti. I bianconeri hanno comunque mosso la classifica, e non è poco considerato che sono quartultimi con soli 5 punti in 9 giornate.

Come vedere Udinese-Roma in diretta tv e streaming

Udinese-Roma, in programma sabato alle 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Roma parte con i favori del pronostico, ma le fatiche accumulate e le assenze suggeriscono una certa prudenza sulla vittoria secca. La doppia chance esterna protegge dal possibile pareggio, mentre l’Under 3.5 consente di coprire anche un successo giallorosso in una gara senza goleada. Gli ultimi precedenti invitano a non sottovalutare l’Udinese: sei degli ultimi otto confronti hanno superato la soglia dei 2.5 gol, ma le due sfide più recenti sono terminate con l’Under 2.5. Anche il precedente di febbraio, vinto dai friulani per 1-0, ricorda che questa trasferta può nascondere delle insidie.

Stuzzica anche il Multigol Casa 1-2: i friulani potrebbero ritrovare il gol davanti al proprio pubblico, sfruttando qualche possibile calo di una Roma alle prese con un calendario fitto.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Abankwah; Kamara, Chakvetadze, Karlstrom, Bertola; Ekkelenkamp, Zaniolo; Davis.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2