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Pronostico Como-Venezia: ormai vincono anche queste partite

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Como-Venezia è una partita della decima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

In rimonta e negli ultimi dieci minuti dopo una partita assai complicata. Ormai il Como di Fabregas vince anche partite del genere. Un ulteriore step per i lariani, che ospitano un Venezia in evidente difficoltà.

Pronostico Como-Venezia
Pronostico Como-Venezia: ormai vincono anche queste partite (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gli ospiti hanno perso di nuovo contro l’Inter ma hanno dimostrato di essere una squadra viva. Ma se sbagli quelle occasioni meriti di perdere. Busio ha sulla coscienza il vantaggio, poi la squadra di Chivu l’avrebbe potuta anche ribaltare, ma quell’errore rimane. Detto questo, il Como in casa riesce comunque a dare un qualcosa in più. Anche se effettivamente una formazione stanca per via dei molteplici impegni. Ma riesce a trovare sempre delle forze, nascoste, anche per via di una rosa importante e profonda.

Ovvio, il Venezia ha bisogno di punti. Ma l’atteggiamento della squadra di Nicola non cambierà: blocco basso e poi ripartenze e in alcuni casi potrebbero essere anche letali. Quindi i lagunari, almeno una rete nel corso del match, la dovrebbero riuscire a trovare. Ma i tre punti sono indirizzati.

Come vedere Como-Venezia in diretta tv e streaming

Come vedere Como-Venezia
Come vedere Como-Venezia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Como-Venezia, in programma sabato alle 15 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Altri tre punti per il Como, contro un Venezia che sì, una rete la potrebbe trovare nel corso del match ma amnesie difensive importanti. La squadra di Fabregas vola.

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Le probabili formazioni di Como-Venezia

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Da Cunha; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Helgason, Haps; Adams, Yeaboah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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