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Pronostico Liverpool-Arsenal: un confronto che vale più di una rivincita

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Liverpool-Arsenal è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Anfield ospita una sfida che mette in palio punti importanti per due squadre con obiettivi diversi, ma ugualmente ambiziose. Il Liverpool è quarto e ha bisogno di accorciare le distanze dalla vetta, mentre l’Arsenal punta a difendere la propria posizione nelle zone più alte della classifica. La motivazione, dunque, non farà la differenza: a pesare saranno soprattutto il momento delle due formazioni e la capacità di gestire una partita di grande intensità.

Liverpool
Pronostico Liverpool-Arsenal: un confronto che vale più di una rivincita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dopo la sconfitta interna contro il Manchester City, i Reds hanno ritrovato slancio con i successi in campionato contro Brentford e Brighton. A questi risultati si aggiunge il passaggio del turno in Coppa di Lega contro il Chelsea, ottenuto ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La squadra di casa sembra aver imboccato la strada giusta e vuole sfruttare il sostegno del proprio pubblico per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

L’Arsenal arriva con una striscia di tre vittorie consecutive in Premier League, contro Leeds, Nottingham Forest ed Everton, dopo l’unico passo falso stagionale sul campo del Brighton. Il percorso recente in campionato è quindi positivo, ma l’eliminazione a sorpresa in Coppa di Lega contro il Fleetwood ha lasciato qualche interrogativo. Anche i precedenti suggeriscono prudenza: nelle ultime dieci sfide il Liverpool ha ottenuto tre successi, l’Arsenal due e ben cinque incontri sono terminati in parità.

Liverpool-Arsenal: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Arsenal
Liverpool-Arsenal: come vedere la partita in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Liverpool e Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Arsenal ha mostrato maggiore continuità in campionato e parte con un leggero vantaggio sul piano della forma, ma la trasferta di Anfield presenta difficoltà differenti rispetto agli impegni più recenti. Il Liverpool ha superato un momento complicato, ha conquistato due vittorie consecutive in Premier League e può contare su un rendimento in crescita. Anche il bilancio degli scontri diretti, con cinque pareggi nelle ultime dieci occasioni, invita a non sottovalutare l’ipotesi di una gara senza vincitori.

La scelta è quindi di puntare sulla doppia possibilità a favore dei padroni di casa: il Liverpool può sfruttare il fattore campo e prolungare la propria serie positiva, ma anche un pareggio consentirebbe ai Reds di evitare un risultato negativo contro una delle principali rivali per il vertice.

Le probabili formazioni di Liverpool-Arsenal

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Guimaraes; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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