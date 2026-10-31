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Pronostico Aston Villa-Fulham: il precedente impone cautela

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Aston Villa-Fulham è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

A Villa Park si incrociano due squadre che hanno trovato finalmente una certa continuità in campionato, ma che arrivano all’appuntamento con l’amaro in bocca per le rispettive eliminazioni in Coppa di Lega. L’Aston Villa ha interrotto mercoledì una serie di sette risultati utili consecutivi, cadendo per 3-0 sul campo del Bournemouth con una formazione ampiamente rimaneggiata. Il Fulham, invece, ha perso in casa per 1-0 contro il Crystal Palace, sprecando diverse occasioni per prolungare il proprio percorso nella competizione.

Aston Villa
Pronostico Aston Villa-Fulham: il precedente impone cautela (AnsaFoto) – Ilveggente.it

In Premier League il quadro è decisamente più incoraggiante per entrambe. La squadra di casa ha raccolto dieci punti nelle ultime quattro giornate, battendo anche il Manchester City e risalendo fino al nono posto, a sole due lunghezze dalla quinta posizione. Dopo un avvio complicato, il rendimento è cresciuto proprio nel periodo dell’anno tradizionalmente più favorevole al club di Birmingham: in ottobre e novembre sono arrivate otto vittorie nelle ultime dieci partite di campionato disputate.

Anche il Fulham ha cambiato passo, conquistando due successi consecutivi per 1-0 contro Hull City e Coventry. La squadra londinese è salita così a quota otto punti, lasciandosi alle spalle una partenza senza vittorie nelle prime sei giornate. La trasferta di Birmingham rappresenta però un banco di prova più impegnativo: negli ultimi sette confronti diretti con l’Aston Villa è arrivata una sola vittoria, anche se proprio quella più recente, nell’aprile scorso, si è chiusa con un successo per 1-0.

Aston Villa-Fulham: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Fulham
Aston Villa-Fulham: come vedere la partita in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Aston Villa e Fulham è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Aston Villa parte con i favori del pronostico, forte di un rendimento in crescita e di una vittoria di prestigio contro il Manchester City. La sconfitta in coppa non sembra sufficiente per ridimensionare il momento dei padroni di casa, soprattutto considerando che è maturata con una formazione molto diversa da quella attesa in campionato. Il Fulham ha ritrovato fiducia grazie a due successi consecutivi, ma il rendimento negli scontri diretti e il divario di qualità emerso nelle ultime settimane rendono la trasferta particolarmente complicata.

La squadra di casa ha le carte in regola per conquistare la terza vittoria consecutiva in Premier League e consolidare la propria risalita. Il nostro pronostico è quindi orientato sul successo dell’Aston Villa, con la possibilità che i padroni di casa riescano a imporsi senza concedere troppe occasioni agli avversari.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Fulham

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; Alysson, Manzambi, McGinn; Jackson.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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