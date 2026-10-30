Pronostico Manchester City-Brighton: l’attacco non basta a nascondere le crepe

Manchester City-Brighton è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
L’Etihad Stadium ospita una sfida che promette spettacolo e gol. Manchester City e Brighton si ritrovano di fronte appena quattro giorni dopo il confronto in EFL Cup, terminato 2-2 nei tempi regolamentari e deciso ai rigori in favore dei Citizens. Questa volta ci sono in palio punti importanti per la classifica: i padroni di casa vogliono difendere il primo posto, mentre gli ospiti puntano ad accorciare le distanze.
Il Manchester City guida la Premier League grazie alla differenza reti, con l’Arsenal appaiato a quota punti dopo la vittoria dell’ultimo turno. La serie di sette successi consecutivi si è interrotta sul campo dell’Aston Villa, dove è arrivata una sconfitta per 2-1. Il ritorno davanti al proprio pubblico rappresenta una buona occasione per ripartire: all’Etihad il rendimento è molto positivo, con una sola sconfitta nelle ultime 22 partite di campionato. Il Brighton occupa il terzo posto, a cinque lunghezze dalla vetta, e può vantare il miglior attacco del torneo con 23 reti. La squadra ospite ha però rallentato dopo il largo successo contro il Crystal Palace: nelle ultime tre gare disputate in competizioni diverse non è riuscita a vincere, raccogliendo un pareggio e due sconfitte. Anche il rendimento esterno lascia qualche dubbio, con quattro ko nelle ultime sei trasferte di Premier League.
Il precedente di mercoledì ha confermato che il Brighton possiede le qualità per creare problemi alla capolista, soprattutto quando riesce a trovare spazio negli ultimi metri. Il Manchester City, tuttavia, può contare su un rendimento casalingo di alto livello e su una tradizione favorevole contro gli ospiti all’Etihad, dove non ha mai perso nei 18 precedenti disputati. Resta da migliorare la tenuta difensiva: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni sono arrivati 11 gol subiti. Considerando la capacità offensiva di entrambe, è lecito aspettarsi un’altra gara ricca di occasioni.
Come vedere Manchester City-Brighton in diretta tv e streaming
La sfida tra Manchester City e Brighton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Manchester City parte con i favori del pronostico, soprattutto per il rendimento casalingo e per la maggiore continuità mostrata in campionato. Il Brighton ha un potenziale offensivo notevole e può approfittare delle recenti incertezze difensive dei padroni di casa, ma il precedente favorevole all’Etihad e la qualità complessiva della squadra di Maresca rappresentano elementi importanti.
La partita potrebbe essere combattuta e ricca di reti, proprio come quella di coppa. La nostra scelta è la vittoria del Manchester City, in un confronto nel quale anche il Brighton potrebbe trovare la via del gol.
Le probabili formazioni di Manchester City-Brighton
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Fernandez, Doku; Haaland.
BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.
POSSIBILE RISULTATO: 3-2
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