Pronostico Coventry-Sunderland: è l’occasione per lasciare l’ultimo posto

Coventry-Sunderland è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La lotta per la permanenza in Premier League passa anche dalla Coventry Building Society Arena, dove Coventry e Sunderland si affrontano in uno scontro diretto che può pesare molto sulla classifica. Le due squadre occupano gli ultimi posti e hanno bisogno di punti per non perdere contatto con la zona salvezza. La motivazione, dunque, non farà la differenza: conterà soprattutto chi riuscirà a gestire meglio la pressione.

Il Coventry, neopromosso dopo il successo nel precedente Championship, è diciannovesimo con un punto di vantaggio proprio sul Sunderland. L’avvio è stato complicato, con quattro sconfitte consecutive, ma la squadra di Frank Lampard aveva trovato una reazione importante battendo Nottingham Forest e Newcastle, quest’ultima con un netto 4-1. Le successive battute d’arresto contro Tottenham e Fulham hanno però frenato la risalita, riportando a galla le difficoltà di una formazione ancora alla ricerca di continuità.

Il Sunderland occupa l’ultimo posto e ha raccolto un solo successo in campionato, contro il Fulham. Dopo quattro sconfitte consecutive, il pareggio a reti inviolate con il Leeds ha interrotto la serie negativa in Premier League. In settimana è arrivata anche la vittoria per 3-2 contro il Brentford in EFL Cup, un risultato che può contribuire a restituire fiducia al gruppo di Régis Le Bris. Il Coventry può contare sul sostegno del proprio pubblico, ma le ultime due giornate hanno evidenziato quanto sia difficile dare seguito ai risultati positivi. Il Sunderland, invece, ha mostrato qualche segnale di ripresa e può affrontare la trasferta con maggiore fiducia dopo il successo in coppa. La classifica racconta di un confronto equilibrato, ma il rendimento recente e la possibilità di sfruttare le incertezze dei padroni di casa suggeriscono di guardare con interesse alla formazione ospite.

Come vedere Coventry-Sunderland in diretta tv e streaming

La sfida tra Coventry e Sunderland è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Sunderland ha l’occasione di lasciare l’ultimo posto e arriva a questo appuntamento con qualche segnale incoraggiante, soprattutto dopo il successo ottenuto in EFL Cup. Il Coventry avrà dalla sua il fattore campo, ma le sconfitte contro Tottenham e Fulham hanno evidenziato una continuità ancora troppo fragile.

La formazione ospite sembra avere qualcosa in più sul piano delle prospettive e può sfruttare le difficoltà dei padroni di casa per conquistare un risultato importante. La nostra scelta è quindi la vittoria del Sunderland.

Le probabili formazioni di Coventry-Sunderland

COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Pinnock, Thomas, Dasilva; Grimes, Yirenc; Thomas-Asante, Rudoni, Sakamoto; Cherif.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fée, Tutierov; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2