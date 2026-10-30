Home » CALCIO » Premier League » Pronostico Coventry-Sunderland: è l’occasione per lasciare l’ultimo posto

Pronostico Coventry-Sunderland: è l’occasione per lasciare l’ultimo posto

di

Coventry-Sunderland è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La lotta per la permanenza in Premier League passa anche dalla Coventry Building Society Arena, dove Coventry e Sunderland si affrontano in uno scontro diretto che può pesare molto sulla classifica. Le due squadre occupano gli ultimi posti e hanno bisogno di punti per non perdere contatto con la zona salvezza. La motivazione, dunque, non farà la differenza: conterà soprattutto chi riuscirà a gestire meglio la pressione.

Sunderland
Pronostico Coventry-Sunderland: è l’occasione per lasciare l’ultimo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Coventry, neopromosso dopo il successo nel precedente Championship, è diciannovesimo con un punto di vantaggio proprio sul Sunderland. L’avvio è stato complicato, con quattro sconfitte consecutive, ma la squadra di Frank Lampard aveva trovato una reazione importante battendo Nottingham Forest e Newcastle, quest’ultima con un netto 4-1. Le successive battute d’arresto contro Tottenham e Fulham hanno però frenato la risalita, riportando a galla le difficoltà di una formazione ancora alla ricerca di continuità.

Il Sunderland occupa l’ultimo posto e ha raccolto un solo successo in campionato, contro il Fulham. Dopo quattro sconfitte consecutive, il pareggio a reti inviolate con il Leeds ha interrotto la serie negativa in Premier League. In settimana è arrivata anche la vittoria per 3-2 contro il Brentford in EFL Cup, un risultato che può contribuire a restituire fiducia al gruppo di Régis Le Bris. Il Coventry può contare sul sostegno del proprio pubblico, ma le ultime due giornate hanno evidenziato quanto sia difficile dare seguito ai risultati positivi. Il Sunderland, invece, ha mostrato qualche segnale di ripresa e può affrontare la trasferta con maggiore fiducia dopo il successo in coppa. La classifica racconta di un confronto equilibrato, ma il rendimento recente e la possibilità di sfruttare le incertezze dei padroni di casa suggeriscono di guardare con interesse alla formazione ospite.

Come vedere Coventry-Sunderland in diretta tv e streaming

Coventry
Come vedere Coventry-Sunderland in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Coventry e Sunderland è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “2” è quotato a 2.35 su GoldbetLottomatica e a 2.33 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Sunderland ha l’occasione di lasciare l’ultimo posto e arriva a questo appuntamento con qualche segnale incoraggiante, soprattutto dopo il successo ottenuto in EFL Cup. Il Coventry avrà dalla sua il fattore campo, ma le sconfitte contro Tottenham e Fulham hanno evidenziato una continuità ancora troppo fragile.

La formazione ospite sembra avere qualcosa in più sul piano delle prospettive e può sfruttare le difficoltà dei padroni di casa per conquistare un risultato importante. La nostra scelta è quindi la vittoria del Sunderland.

Le probabili formazioni di Coventry-Sunderland

COVENTRY (4-2-3-1): Rushworth; van Ewijk, Pinnock, Thomas, Dasilva; Grimes, Yirenc; Thomas-Asante, Rudoni, Sakamoto; Cherif.
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fée, Tutierov; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Modric

Pronostico Milan-Inter: i precedenti più recenti smentiscono le quote

Malen festeggiato dai compagni

Pronostico Udinese-Roma: altra trappola in un calendario fittissimo

Pronostico Bologna-Monza

Pronostico Bologna-Monza: la notte di San Siro cambia tutto