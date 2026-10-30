Berrettini-de Minaur, il romano vuole cambiare il copione di Vienna

Berrettini-de Minaur è una partita valida per i quarti di finale dell’Atp di Vienna e si gioca venerdì 30 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Matteo Berrettini ha centrato i quarti dell’Atp 500 di Vienna, ma non nel modo in cui avrebbe voluto. Il pass è finito nelle sue tasche senza sforzo, “grazie” al ritiro forzato del connazionale e amico fraterno Flavio Cobolli nel bel mezzo del primo parziale. Non l’epilogo che avremmo sognato, dunque, men che meno se consideriamo che l’uscita di scena dell’azzurro solleva inevitabilmente degli interrogativi sulla partecipazione di Flavio alle Atp Finals. Ma questa, ahinoi, è un’altra storia.

Quella che continua oggi è quella del martello capitolino, che si giocherà un posto in semifinale duellando contro Alex de Minaur in un confronto che ripropone, guarda caso, lo stesso quarto di finale della passata edizione. E per il romano, manco a dirlo, sarà un’occasione importante per misurarsi con uno degli avversari più difficili da superare quando riesce a trovare ritmo e profondità da fondo campo. Il cammino di Berrettini nel torneo austriaco è stato finora positivo: il fatto che nel turno precedente, come si è detto, non abbia dovuto giocare troppo, fa sì che si presenti ai quarti con maggiore energia, si presume, rispetto al suo avversario.

de Minaur ha dovuto faticare maggiormente, invece, per raggiungere questa fase del torneo. All’esordio ha rimontato Tomas Machac dopo aver perso il primo set, imponendosi 1-6, 6-4, 6-3. Successivamente ha alzato il livello contro Learner Tien, battuto 6-4, 6-2. L’australiano ha dimostrato di essere in crescita nel corso della settimana e può contare su una delle qualità più preziose del suo repertorio: la velocità negli spostamenti, accompagnata da una notevole capacità di risposta.

Berrettini-De Minaur: il pronostico

Il confronto dello scorso anno a Vienna ha sorriso a de Minaur, che nei quarti si impose in due set. E anche stavolta l’australiano sembra avere le caratteristiche per mettere in difficoltà il romano: la sua capacità di allungare gli scambi potrebbe togliere a Berrettini il tempo necessario per cercare il vincente, obbligandolo a giocare più colpi e ad assumersi maggiori rischi. Matteo dovrà quindi sfruttare al massimo il servizio e cercare di prendere l’iniziativa appena possibile.

Riteniamo più probabile una vittoria di de Minaur, che offre maggiori garanzie sul piano della continuità e della tenuta durante gli scambi. Berrettini ha un servizio capace di tenerlo in partita e arriva ai quarti con un rendimento discreto, ma l’australiano dispone degli strumenti per limitarne l’efficacia e costringerlo a una partita molto dispendiosa. Ci aspettiamo un confronto combattuto e un epilogo in non meno di 20 game, ma con De Minaur meglio attrezzato per conquistare la semifinale.

de Minaur in Berrettini-de Minaur.