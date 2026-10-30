I pronostici del weekend (31 ottobre – 1 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend del 31 ottobre e 1° novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga, con il derby Milan-Inter e le sfide Juventus-Napoli e Liverpool-Arsenal

Un nuovo weekend di calcio porta in campo Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga, con un programma ricco di scontri diretti. Dal derby Milan-Inter a Juventus-Napoli, passando per Bayern Monaco-Borussia Dortmund e Liverpool-Arsenal, non mancano le partite capaci di attirare l’attenzione.

Tra le probabili squadre vincenti, il Veggente punta su Bologna, Aston Villa, Betis, Como e Lazio, impegnate rispettivamente contro Monza, Fulham, Malaga, Venezia e Cagliari. Cinque successi interni nelle selezioni di questo fine settimana.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, riflettori puntati soprattutto su Milan-Inter e Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Due confronti nei quali il potenziale offensivo suggerisce di prendere in considerazione l’Over 2,5, pur con le incognite tipiche delle sfide più sentite.

I pronostici sulle altre partite

Il programma della Serie A propone anche Frosinone-Torino e Juventus-Napoli, entrambe inserite tra le sfide da almeno un gol per squadra. Il pronostico è quindi il Goal: serve che tutte e due le formazioni trovino la via della rete, indipendentemente dal risultato finale.

In Premier League, spazio all’Over 2,5 di Manchester City-Brighton e al Goal di Liverpool-Arsenal. Nel primo caso servono almeno tre reti complessive, mentre nel secondo l’attenzione si concentra sulla possibilità che entrambi gli attacchi vadano a segno.

La Bundesliga offre altri due incroci da tenere d’occhio: Bayer Leverkusen-Stoccarda e Werder Brema-Hoffenheim, entrambe selezionate tra le partite da almeno un gol per squadra. In Spagna, invece, il Veggente punta su almeno tre reti complessive in Barcellona-Alavés e Racing Santander-Real Madrid.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester City-Brighton, Premier League, sabato 16:00

• Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30

• Milan-Inter, Serie A, sabato 20:45

• Barcellona-Alavés, Liga, sabato 21:00

• Racing Santander-Real Madrid, Liga, domenica 16:15

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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Bologna (in Bologna-Monza, Serie A, sabato 15:00)

• Betis (in Betis-Malaga, Liga, sabato 18:30)

• Aston Villa (in Aston Villa-Fulham, Premier League, sabato 21:00)

• Como (in Como-Venezia, Serie A, domenica 12:30)

• Lazio (in Lazio-Cagliari, Serie A, domenica 15:00)

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Partite da almeno un gol per squadra

• Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

• Werder Brema-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30

• Frosinone-Torino, Serie A, domenica 15:00

• Liverpool-Arsenal, Premier League, domenica 17:30

• Juventus-Napoli, Serie A, domenica 20:45

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