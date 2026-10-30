I pronostici del weekend (31 ottobre – 1 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend del 31 ottobre e 1° novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga, con il derby Milan-Inter e le sfide Juventus-Napoli e Liverpool-Arsenal
Un nuovo weekend di calcio porta in campo Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga, con un programma ricco di scontri diretti. Dal derby Milan-Inter a Juventus-Napoli, passando per Bayern Monaco-Borussia Dortmund e Liverpool-Arsenal, non mancano le partite capaci di attirare l’attenzione.
Tra le probabili squadre vincenti, il Veggente punta su Bologna, Aston Villa, Betis, Como e Lazio, impegnate rispettivamente contro Monza, Fulham, Malaga, Venezia e Cagliari. Cinque successi interni nelle selezioni di questo fine settimana.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, riflettori puntati soprattutto su Milan-Inter e Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Due confronti nei quali il potenziale offensivo suggerisce di prendere in considerazione l’Over 2,5, pur con le incognite tipiche delle sfide più sentite.
I pronostici sulle altre partite
Il programma della Serie A propone anche Frosinone-Torino e Juventus-Napoli, entrambe inserite tra le sfide da almeno un gol per squadra. Il pronostico è quindi il Goal: serve che tutte e due le formazioni trovino la via della rete, indipendentemente dal risultato finale.
In Premier League, spazio all’Over 2,5 di Manchester City-Brighton e al Goal di Liverpool-Arsenal. Nel primo caso servono almeno tre reti complessive, mentre nel secondo l’attenzione si concentra sulla possibilità che entrambi gli attacchi vadano a segno.
La Bundesliga offre altri due incroci da tenere d’occhio: Bayer Leverkusen-Stoccarda e Werder Brema-Hoffenheim, entrambe selezionate tra le partite da almeno un gol per squadra. In Spagna, invece, il Veggente punta su almeno tre reti complessive in Barcellona-Alavés e Racing Santander-Real Madrid.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
• Manchester City-Brighton, Premier League, sabato 16:00
• Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30
• Milan-Inter, Serie A, sabato 20:45
• Barcellona-Alavés, Liga, sabato 21:00
• Racing Santander-Real Madrid, Liga, domenica 16:15
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Bologna (in Bologna-Monza, Serie A, sabato 15:00)
• Betis (in Betis-Malaga, Liga, sabato 18:30)
• Aston Villa (in Aston Villa-Fulham, Premier League, sabato 21:00)
• Como (in Como-Venezia, Serie A, domenica 12:30)
• Lazio (in Lazio-Cagliari, Serie A, domenica 15:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 26.66 GOLDBET ; 31.45 SPORTBET; 26.66 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
• Werder Brema-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30
• Frosinone-Torino, Serie A, domenica 15:00
• Liverpool-Arsenal, Premier League, domenica 17:30
• Juventus-Napoli, Serie A, domenica 20:45
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