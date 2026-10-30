Home » Pronostici » I pronostici del weekend (31 ottobre – 1 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend (31 ottobre – 1 novembre): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend del 31 ottobre e 1° novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga, con il derby Milan-Inter e le sfide Juventus-Napoli e Liverpool-Arsenal

Un nuovo weekend di calcio porta in campo Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga, con un programma ricco di scontri diretti. Dal derby Milan-Inter a Juventus-Napoli, passando per Bayern Monaco-Borussia Dortmund e Liverpool-Arsenal, non mancano le partite capaci di attirare l’attenzione.

I pronostici del weekend (31 ottobre – 1 novembre): Serie A e campionati esteri

Tra le probabili squadre vincenti, il Veggente punta su Bologna, Aston Villa, Betis, Como e Lazio, impegnate rispettivamente contro Monza, Fulham, Malaga, Venezia e Cagliari. Cinque successi interni nelle selezioni di questo fine settimana.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, riflettori puntati soprattutto su Milan-Inter e Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Due confronti nei quali il potenziale offensivo suggerisce di prendere in considerazione l’Over 2,5, pur con le incognite tipiche delle sfide più sentite.

I pronostici sulle altre partite

Il programma della Serie A propone anche Frosinone-Torino e Juventus-Napoli, entrambe inserite tra le sfide da almeno un gol per squadra. Il pronostico è quindi il Goal: serve che tutte e due le formazioni trovino la via della rete, indipendentemente dal risultato finale.

In Premier League, spazio all’Over 2,5 di Manchester City-Brighton e al Goal di Liverpool-Arsenal. Nel primo caso servono almeno tre reti complessive, mentre nel secondo l’attenzione si concentra sulla possibilità che entrambi gli attacchi vadano a segno.

La Bundesliga offre altri due incroci da tenere d’occhio: Bayer Leverkusen-Stoccarda e Werder Brema-Hoffenheim, entrambe selezionate tra le partite da almeno un gol per squadra. In Spagna, invece, il Veggente punta su almeno tre reti complessive in Barcellona-Alavés e Racing Santander-Real Madrid.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester City-Brighton, Premier League, sabato 16:00

Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30

Milan-Inter, Serie A, sabato 20:45

Barcellona-Alavés, Liga, sabato 21:00

Racing Santander-Real Madrid, Liga, domenica 16:15

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Bologna (in Bologna-Monza, Serie A, sabato 15:00)

Betis (in Betis-Malaga, Liga, sabato 18:30)

Aston Villa (in Aston Villa-Fulham, Premier League, sabato 21:00)

Como (in Como-Venezia, Serie A, domenica 12:30)

Lazio (in Lazio-Cagliari, Serie A, domenica 15:00)

Comparazione quota totale (gol + over): 26.66 GOLDBET ; 31.45 SPORTBET; 26.66 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

Werder Brema-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30

Frosinone-Torino, Serie A, domenica 15:00

Liverpool-Arsenal, Premier League, domenica 17:30

Juventus-Napoli, Serie A, domenica 20:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Modric

Pronostico Milan-Inter: i precedenti più recenti smentiscono le quote

Malen festeggiato dai compagni

Pronostico Udinese-Roma: altra trappola in un calendario fittissimo

Pronostico Bologna-Monza

Pronostico Bologna-Monza: la notte di San Siro cambia tutto