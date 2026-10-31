Pronostico Tottenham-Crystal Palace: da un avvio in salita a una possibile svolta

Tottenham-Crystal Palace è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
La vittoria sul Chelsea ha dato ulteriore slancio al Tottenham, che dopo un avvio di campionato complicato sembra aver finalmente trovato la strada giusta. La squadra di Roberto De Zerbi non aveva vinto nessuna delle prime sei partite di Premier League, raccogliendo tre pareggi e altrettante sconfitte. Dopo la pausa per le Nazionali, però, sono arrivati il pareggio sul campo del Manchester United e i successi contro Coventry e Chelsea: tre risultati che hanno cambiato il volto delle ultime settimane degli Spurs.
Il momento positivo ha permesso al Tottenham di risalire fino al quattordicesimo posto. La prova di Stamford Bridge, chiusa con una vittoria per 2-0, ha dato segnali incoraggianti anche in vista della sfida casalinga contro il Crystal Palace. L’obiettivo è trasformare il recente miglioramento in una serie di risultati utili, evitando di ricadere nelle difficoltà mostrate all’inizio della stagione. Il Crystal Palace, invece, occupa il diciassettesimo posto e ha un solo punto di margine sulla zona retrocessione.
Dopo il successo per 3-1 contro il Nottingham Forest, la formazione allenata da Pierre Sage ha perso nettamente contro il Brighton e poi in casa contro il Newcastle. Due sconfitte senza segnare che hanno frenato il tentativo di allontanarsi dalle posizioni più pericolose della classifica. Il Tottenham parte con un vantaggio legato alla forma e al fattore campo: la squadra di De Zerbi ha l’occasione di dare seguito ai progressi delle ultime settimane contro un avversario che ha perso le ultime due partite.
Come vedere Tottenham-Crystal Palace in diretta tv e streaming
La sfida tra Tottenham e Crystal Palace è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport 4K. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Tottenham ha ritrovato fiducia e risultati dopo un avvio deludente: il pareggio contro il Manchester United e le vittorie con Coventry e Chelsea rappresentano segnali concreti di crescita. Il successo in trasferta contro i Blues può dare ulteriore convinzione a una squadra che adesso vuole sfruttare il turno casalingo per consolidare la risalita.
Il Crystal Palace arriva invece da due sconfitte consecutive e ha mostrato fragilità, soprattutto nella pesante battuta d’arresto contro il Brighton. Considerando il momento delle due squadre e il vantaggio del campo, riteniamo più probabile la vittoria del Tottenham.
Le probabili formazioni di Tottenham-Crystal Palace
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinský; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson; Tonali, Fernandes; Kudus, Gallagher, Tel; Marmoush.
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benítez; Richards, Canvot, Mitchell; Kamada, Wharton, McNeil, Khalaili; Pino, Mateta.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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