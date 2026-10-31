Home » Pronostici » I pronostici di sabato 31 ottobre: Serie A, Bundesliga, Premier League ed Eredivisie

I pronostici di sabato 31 ottobre: Serie A, Bundesliga, Premier League ed Eredivisie

di

I pronostici di sabato 31 ottobre, due i match da attenzionare tra Italia e Germania: il derby della Madonnina e il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. 

Il piatto forte del sabato di Serie A è il derby della Madonnina, con Milan e Inter che arrivano a una delle partite più attese con umori diametralmente opposti dopo il turno infrasettimanale.

Amorim
I pronostici di sabato 31 ottobre: Serie A, Bundesliga, Premier League ed Eredivisie (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I rossoneri si sono fatti ribaltare in casa dal Bologna, cadendo 4-2 a San Siro con i felsinei e vedendosi interrompere l’imbattibilità che durava da inizio torneo. Una squadra come al solito a due facce quella di Amorim, inspiegabilmente crollata nella ripresa, mentre i cambi operati dal tecnico portoghese continuano a non convincere. Un Milan così labile e incostante rischia grosso contro i nerazzurri, che in patria continuano a dominare in lungo e in largo, anche quando sono a corto di energie. Nelle ultime due partite con Fiorentina e Venezia la squadra di Cristian Chivu l’ha risolta nei minuti finali, in laguna dopo aver messo i titolari a metà ripresa: tanto è bastato, tuttavia, per allungare la striscia vincente e mantenere la vetta della graduatoria, sempre a braccetto con la Lazio.

Sulla carta il divario appare abbastanza netto, ma c’è un dato che impedisce di considerare questo derby già scritto: l’Inter non batte il Milan dall’aprile 2024, mentre i rossoneri hanno vinto gli ultimi tre confronti tra campionato e Coppa Italia senza subire gol.

Nerazzurri favoriti, ma la sorprendente striscia negativa nei derby impone una certa cautela sulla vittoria secca dei campioni d’Italia. Il Diavolo ha dimostrato di saper disinnescare l’attacco dell’Inter negli ultimi precedenti, ma il recente 4-2 contro il Bologna solleva dubbi sulla tenuta della retroguardia rossonera, specchio di una squadra finora indecifrabile.

C’è un partitone pure in Bundesliga, il famigerato Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I bavaresi di solito nelle grandi occasioni si esaltano ed immaginiamo una vittoria davanti al proprio pubblico in una gara che non dovrebbe annoiare gli spettatori.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2+MULTIGOL 2-5 in Milan-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

  • FENERBAHCE (in Fenerbahçe-Goztepe, Super Lig, ore 17:00)
  • BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30)
  • TOTTENHAM (in Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 18:30)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti su QUOTA 100, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Werder Brema-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30
  • Charlotte-Orlando, MLS, ore 18:00
  • Ajax-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Augsburg-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30
  • Manchester City-Brighton, Premier League, ore 16:00
  • Heerenveen-NEC Nijmegen, Eredivisie, ore 18:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.38 GOLDBET; 6.66 SPORTBET; 6.38 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2+OVER 2.5 in Coventry-Sunderland, Premier League, ore 16:00

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Lazio-Cagliari

Pronostico Lazio-Cagliari: una marcia inarrestabile

Pronostico Como-Venezia

Pronostico Como-Venezia: ormai vincono anche queste partite

Modric

Pronostico Milan-Inter: i precedenti più recenti smentiscono le quote