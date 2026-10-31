I pronostici di sabato 31 ottobre: Serie A, Bundesliga, Premier League ed Eredivisie

I pronostici di sabato 31 ottobre, due i match da attenzionare tra Italia e Germania: il derby della Madonnina e il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Il piatto forte del sabato di Serie A è il derby della Madonnina, con Milan e Inter che arrivano a una delle partite più attese con umori diametralmente opposti dopo il turno infrasettimanale.

I rossoneri si sono fatti ribaltare in casa dal Bologna, cadendo 4-2 a San Siro con i felsinei e vedendosi interrompere l’imbattibilità che durava da inizio torneo. Una squadra come al solito a due facce quella di Amorim, inspiegabilmente crollata nella ripresa, mentre i cambi operati dal tecnico portoghese continuano a non convincere. Un Milan così labile e incostante rischia grosso contro i nerazzurri, che in patria continuano a dominare in lungo e in largo, anche quando sono a corto di energie. Nelle ultime due partite con Fiorentina e Venezia la squadra di Cristian Chivu l’ha risolta nei minuti finali, in laguna dopo aver messo i titolari a metà ripresa: tanto è bastato, tuttavia, per allungare la striscia vincente e mantenere la vetta della graduatoria, sempre a braccetto con la Lazio.

Sulla carta il divario appare abbastanza netto, ma c’è un dato che impedisce di considerare questo derby già scritto: l’Inter non batte il Milan dall’aprile 2024, mentre i rossoneri hanno vinto gli ultimi tre confronti tra campionato e Coppa Italia senza subire gol.

Nerazzurri favoriti, ma la sorprendente striscia negativa nei derby impone una certa cautela sulla vittoria secca dei campioni d’Italia. Il Diavolo ha dimostrato di saper disinnescare l’attacco dell’Inter negli ultimi precedenti, ma il recente 4-2 contro il Bologna solleva dubbi sulla tenuta della retroguardia rossonera, specchio di una squadra finora indecifrabile.

C’è un partitone pure in Bundesliga, il famigerato Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I bavaresi di solito nelle grandi occasioni si esaltano ed immaginiamo una vittoria davanti al proprio pubblico in una gara che non dovrebbe annoiare gli spettatori.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 2-5 in Milan-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

FENERBAHCE (in Fenerbahçe-Goztepe, Super Lig, ore 17:00)

(in Fenerbahçe-Goztepe, Super Lig, ore 17:00) BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30)

(in Bayern Monaco-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30) TOTTENHAM (in Tottenham-Crystal Palace, Premier League, ore 18:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Werder Brema-Hoffenheim , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Charlotte-Orlando , MLS, ore 18:00

, MLS, ore 18:00 Ajax-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Augsburg-Friburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Manchester City-Brighton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Heerenveen-NEC Nijmegen, Eredivisie, ore 18:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.38 GOLDBET; 6.66 SPORTBET; 6.38 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+OVER 2.5 in Coventry-Sunderland, Premier League, ore 16:00