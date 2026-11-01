Pronostico Newcastle-Everton: rivincita in tempi record

Newcastle-Everton è una partita di Premier League e si gioca lunedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Newcastle e l’Everton si ritrovano a pochi giorni dalla sfida di Coppa di Lega, vinta nettamente dai Toffees per 3-1. Un risultato maturato soprattutto nella ripresa, quando gli ospiti hanno colpito tre volte in poco più di venti minuti, rendendo inutile la rete della bandiera arrivata nel finale. L’appuntamento di campionato, però, presenta uno scenario diverso: i padroni di casa hanno un punto in più in classifica e vogliono sfruttare il fattore campo per lasciarsi alle spalle l’eliminazione.
La squadra di casa ha alternato risultati positivi e passaggi a vuoto nelle prime giornate. Il successo per 2-0 sul campo del Crystal Palace ha interrotto una serie negativa e rappresenta un segnale incoraggiante, ma il rendimento difensivo resta un problema: con 14 reti incassate nelle prime otto giornate, il Newcastle ha una delle retroguardie più vulnerabili tra le prime dieci della classifica. Anche il rendimento interno non offre particolari garanzie, visto che è arrivata una sola vittoria nelle prime quattro gare di Premier League disputate a St James’ Park.
L’Everton arriva invece da due sconfitte consecutive in campionato, entrambe senza segnare, contro Chelsea e Arsenal. La squadra di David Moyes aveva iniziato la stagione con sei risultati utili consecutivi, ma ha progressivamente perso brillantezza. In trasferta non ha ancora conquistato una vittoria in questa Premier League: tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro gare lontano da casa. Il successo in coppa contro il Newcastle può comunque rappresentare una spinta importante, anche alla luce di un bilancio recente favorevole: tre vittorie nelle ultime quattro sfide contro i Magpies.
Newcastle-Everton: come vedere la partita in diretta tv e streaming
La partita tra Newcastle ed Everton è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Como TV.
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Il pronostico
Il Newcastle ha il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e arriva da una vittoria in campionato che ha interrotto una fase complicata. Tuttavia, le difficoltà difensive emerse dall’inizio della stagione e il rendimento interno poco convincente rendono difficile considerare i Magpies una scelta sicura. L’Everton ha perso le ultime due partite di Premier League senza segnare, ma il successo ottenuto proprio contro gli avversari in coppa dimostra che può creare problemi anche lontano da casa.
La previsione è orientata verso una partita equilibrata, nella quale entrambe possono trovare la via del gol. Il Newcastle ha qualità offensive sufficienti per sfruttare il fattore campo, ma le lacune nella propria metà campo potrebbero consentire agli ospiti di restare in corsa fino alla fine. La soluzione più verosimile è quindi il pareggio.
Le probabili formazioni di Newcastle-Everton
NEWCASTLE (4-2-3-1): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Joelinton, Gonzalez; Murphy, Willock, Barnes; Wissa.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, George; Barry.
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