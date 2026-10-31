Pronostico Musetti-Hurkacz, subito scintille a Parigi

Sarà subito Musetti contro Hurkacz al primo turno del Rolex Paris Masters: le ultime notizie sui due giocatori, l’analisi della sfida e il pronostico.

Il Rolex Paris Masters mette subito di fronte Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz, protagonisti di un primo turno che promette un confronto interessante anche per la diversità dei rispettivi stili di gioco. Da una parte c’è il talento del carrarino, capace di alternare accelerazioni, variazioni e soluzioni imprevedibili; dall’altra il tennis potente e lineare del polacco, particolarmente insidioso quando riesce a sfruttare il servizio. Il cemento indoor di Parigi, oltretutto, rappresenta un contesto nel quale entrambi possono esprimersi al meglio.

Musetti arriva all’appuntamento dopo aver conquistato il titolo a Lione, dove ha chiuso la settimana battendo Taylor Fritz in finale con un netto 6-3, 6-4. Il percorso successivo a Vienna è stato invece meno fortunato: dopo aver superato Frances Tiafoe in due set, l’azzurro è stato eliminato da Arthur Fery al termine di una partita molto combattuta, persa 6-4, 5-7, 6-4. Una sconfitta che interrompe il buon momento, ma non cancella le indicazioni positive arrivate dal torneo francese e dalla vittoria contro un avversario di alto livello come Fritz.

Anche Hurkacz ha vissuto una settimana altalenante. A Basilea ha esordito rimontando Zizou Bergs, battuto 3-6, 6-3, 6-4, ma nel turno successivo si è arreso a Holger Rune dopo aver vinto il primo set: 3-6, 6-3, 7-6. Il polacco ha confermato di poter essere molto efficace al servizio, ma ha lasciato per strada un’altra occasione per prolungare il proprio cammino. La sua capacità di ottenere punti rapidi resta comunque un fattore da considerare, soprattutto su una superficie veloce.

Musetti-Hurkacz: il pronostico

I precedenti ufficiali nel circuito maggiore vedono Musetti avanti nel confronto diretto. L’ultimo incrocio risale al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, nell’aprile 2026, quando il carrarino si impose 6-4, 7-6. Il risultato è significativo perché arrivato contro un avversario che, per caratteristiche, può mettere in difficoltà il suo gioco. Anche il confronto indoor di Rotterdam del 2022 si era concluso con una vittoria dell’italiano, mentre Hurkacz ha ottenuto i suoi successi più netti sull’erba di Wimbledon.

Al netto di tutte queste considerazioni, la nostra scelta ricade su Musetti, poiché il titolo di Lione e la vittoria contro Fritz confermano che Lorenzo ha raggiunto un buon livello di gioco sul cemento, mentre Hurkacz continua a mostrare qualche difficoltà nel mantenere la stessa intensità per tutta la partita. Il servizio del polacco potrebbe comunque trascinare almeno un set al tie-break, ma l’azzurro dispone di maggiori soluzioni per variare il ritmo e trovare risposte anche negli scambi più lunghi.

Musetti in Musetti-Hurkacz