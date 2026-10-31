Pronostico Elche-Valencia: ecco la quota in calo

Elche-Valencia è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Niente da fare per il Valencia. Ogni anno si inizia male e si deve rincorrere la salvezza. La squadra ospite occupa la penultima posizione in classifica e ha il peggior attacco del campionato con solamente sette reti fatte in dieci partite. E 17 subiti.
Questo numero è uguale a quello dell’Elche, che ha 4 punti in più in classifica ma che in attacco, almeno, dà segnali di speranza. Sono 14 infatti le reti messe a segno dai padroni di casa, che almeno tra le mura amiche vogliono costruire il loro obiettivo che è unico e solo, parliamo ovviamente della salvezza. Una gara che mette di fronte due formazioni che evidentemente hanno l’obiettivo della salvezza. E l’Elche vede la possibilità, in questo match, di potersi ulteriormente allontanare dalle posizioni di classifica pericolanti.
Il motivo è semplice: cercare di sfruttare nel migliore dei modi quello che è il momento negativo del Valencia che non vince da quattro partire di fila e che ha il fiato sul collo. E sappiamo bene che quando si scende in campo con il timore è sempre più complicato riuscire a dare quello che si vorrebbe.
Come vedere Elche-Valencia in diretta tv e streaming
La sfida Elche-Valencia, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
L’Elche potrebbe vincere la partita, e la quota dell’affermazione dei padroni di casa è pure in calo. Gara, tra le altre cose, da almeno un gol per squadra, nonostante le poche reti del Valencia messe a segno in questo inizio di stagione.
Le probabili formazioni di Elche-Valencia
ELCHE (4-3-3): Dituro; Buba Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Villar, Morcillo, Lemar; Cepeda, Osorio, Valera.
VALENCIA (4-4-2): Dimitrvievski; Martinez, Pepelu, Tarrega, Gaya; Maffeo, Rodriguez, Mayol, Rioja; Guerra, Danjuma.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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