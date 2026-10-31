Pronostico Getafe-Siviglia: il dato verrà confermato

Getafe-Siviglia è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’avvio del Siviglia è stato il migliore degli ultimi 4 anni. E contro le formazioni in basso in classifica, la formazione ospite ha sempre vinto. Ecco perché, contro un Getafe totalmente diverso da quello visto lo scorso anno, la truppa andalusa ha buone possibilità di fare risultato.

Tre partite senza vittorie in campionato per i padroni di casa, che hanno pure faticato tantissimo durante la settimana in Coppa del Re. Sì, è il momento è complicato perché se andiamo a vedere anche i risultati europei le gare “serie”, senza affermazioni, sale a cinque. Il tecnico dei padroni di casa, Bordalas, rischia anche qualcosa. La sua sfuriata dopo la sconfitta contro il Lugano non è passata inosservata. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti in questo match affinché il Siviglia possa riuscire nel colpaccio.

Anche perché, in quattro occasioni negli ultimi sei scontri diretti, la formazione ospite è riuscita a imporsi. Pure in situazioni di classifica differenti. Ecco, adesso che il quadro è cambiato ed è favore degli andalusi, occhio al colpaccio esterno.

Come vedere Getafe-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Siviglia, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Non ci aspettiamo una gara ricca di gol. Ci aspettiamo una partita, però, che il Siviglia potrebbe riuscire a portare a casa.

Le probabili formazioni di Getafe-Siviglia

GETAFE (5-4-1): Soria; Kiko, Carvajal, Gudelj, Valou, Mojica; Terrats, Francho, Unal, Satriano; Azon Monzon.

SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Ejuke, Fofana, Agoume, Correia; Stassin, Romero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1