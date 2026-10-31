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Pronostico Getafe-Siviglia: il dato verrà confermato

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Getafe-Siviglia è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla 

L’avvio del Siviglia è stato il migliore degli ultimi 4 anni. E contro le formazioni in basso in classifica, la formazione ospite ha sempre vinto. Ecco perché, contro un Getafe totalmente diverso da quello visto lo scorso anno, la truppa andalusa ha buone possibilità di fare risultato.

Pronostico Getafe-Siviglia
Pronostico Getafe-Siviglia: il dato verrà confermato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tre partite senza vittorie in campionato per i padroni di casa, che hanno pure faticato tantissimo durante la settimana in Coppa del Re. Sì, è il momento è complicato perché se andiamo a vedere anche i risultati europei le gare “serie”, senza affermazioni, sale a cinque. Il tecnico dei padroni di casa, Bordalas, rischia anche qualcosa. La sua sfuriata dopo la sconfitta contro il Lugano non è passata inosservata. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti in questo match affinché il Siviglia possa riuscire nel colpaccio.

Anche perché, in quattro occasioni negli ultimi sei scontri diretti, la formazione ospite è riuscita a imporsi. Pure in situazioni di classifica differenti. Ecco, adesso che il quadro è cambiato ed è favore degli andalusi, occhio al colpaccio esterno.

Come vedere Getafe-Siviglia in diretta tv e streaming

Come vedere Getafe-Siviglia
Come vedere Getafe-Siviglia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Getafe-Siviglia, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Non ci aspettiamo una gara ricca di gol. Ci aspettiamo una partita, però, che il Siviglia potrebbe riuscire a portare a casa.

Le probabili formazioni di Getafe-Siviglia

GETAFE (5-4-1): Soria; Kiko, Carvajal, Gudelj, Valou, Mojica; Terrats, Francho, Unal, Satriano; Azon Monzon.
SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Ejuke, Fofana, Agoume, Correia; Stassin, Romero. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1

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