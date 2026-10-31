Pronostico Paris FC-Monaco: venti gol in 4 partite

Paris FC-Monaco è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
I quattro scontri diretti che tra queste due formazioni si sono giocati a Parigi hanno regalato un numero di gol spaventoso: parliamo di 20 reti.
Il Monaco ha il dente avvelenato perché ha perso entrambi i match della passata stagione contro una squadra che un anno fa era neopromossa. E non è il massimo per i monegaschi, da sempre una delle big del massimo campionato francese. La classifica divide queste due squadre di un solo punto a favore degli ospiti. Che hanno una delle difese meno battute di tutto il campionato (sette i gol subiti) e un attacco che non segna chissà quanto. Due in più, in entrambi i casi, pure per i padroni di casa, sia nelle reti fatte che in quelle subite. Ma questo match come spiegato prima potrebbe ribaltare, almeno per quanto riguarda il Monaco, tutti i numeri visti fino ad oggi.
Ci aspettiamo una partita aperta, perché parliamo di due club che vogliono fare della mentalità offensiva il proprio marchio di fabbrica. Quindi sotto vi diciamo come la vediamo, tenendo presente soprattutto quello che è stato fino ad oggi il rendimento esterno del Monaco.
Come vedere Paris FC-Monaco in streaming
Paris FC-Monaco è in programma domenica alle 17:15. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Monaco è quotata 2.95 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.57 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su SportBet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La cosa certa, per quello pure che vi abbiamo raccontato, è che sia il Paris FC che il Monaco troveranno la via della rete. La quota al momento è abbastanza succulenta ma è in calo. Poi, siccome gli ospiti in trasferta hanno perso solamente una volta, e sulla carta sono una squadra più forte, crediamo che possa esserci il colpaccio esterno.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti su QUOTA 100, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Paris FC-Monaco
PARIS FC (4-2-3-1): Nkambadio; Traore, Mbow, Coppola, Otavio; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Simon; Sinayoko.
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Golovin, Abline, Detorbet; Brunner.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus