Pronostico Lecce-Genoa: doppio fattore determinante

Lecce-Genoa è una partita della decima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Cinque sberle contro il Frosinone non sono un segnale da sottovalutare. Anzi. Il Lecce ha subito una sconfitta pesantissima che ovviamente visto il margine potrebbe avere delle ripercussioni importanti nel corso di questo match contro il Genoa.

C’è un doppio fattore determinante, secondo il nostro modo di vedere, per questa partita. Il primo, appunto, è lo stato d’animo con il quale queste due squadre si approcciano alla sfida. Il Genoa ha distrutto la Juventus e quindi vive sulle ali di un’entusiasmo non pronosticato. E poi c’è anche il fatto di un giorno di riposo in più che i liguri hanno avuto e soprattutto hanno giocato in casa, a differenza dei salentini che si sono dovuti sobbarcare questa trasferta. La stanchezza, quindi, potrebbe pesare nelle gambe, oltre alla paura per una partita che i padroni di casa devono per forza vincere in questo momento perché rischiano grosso.

Insomma, non ci stupiremmo per nulla se gli ospiti riuscissero a portare dalla propria parte il risultato. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo come secondo noi potrebbe realmente finire questo match.

Come vedere Lecce-Genoa in diretta tv e streaming

Lecce-Genoa, in programma domenica alle 18 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La paura probabilmente farà da padrona in questa partita. Una sfida da meno di tre reti complessive e da NO GOL. Occhio anche all’affermazione esterna del Genoa per tutti i motivi che vi abbiamo spiegato prima.

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Le probabili formazioni di Lecce-Genoa

LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ngom, Maleh, Gallo; Gandelman, Monteiro; Esteban.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Omsjic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1