Pronostico Racing Santander-Real Madrid: la prima delusione

Racing Santander-Real Madrid è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La vittoria del Clasico è stata una grossa e clamorosa boccata d’ossigeno per il Real Madrid. Mourinho, la partita, l’ha preparata alla grandissima e adesso vuole dare continuità ai risultati in Liga perché il Barcellona è stato di fatto ripreso. Anche se non sulla carta. Ma i tre punti che adesso ci sono sono pochissimi.
Il Racing Santander è una squadra che, nonostante sia neopromossa, ancora non ha perso nessuna partita in casa nel corso di questa stagione. Vero che non ha incontrato chissà quali squadroni, ma è altrettanto vero che rimane comunque un risultato di prestigio. Ora, pensare che questa squadra, in questo momento, possa riuscire a fermare il Real Madrid ci pare complicato. Per non dire impossibile. Ed ecco che arriverà la prima delusione interna dell’anno. Che ci può stare, assolutamente.
Il Real tra le altre cose ha vinto nove delle ultime dieci partite di Liga contro il Racing Santander. Un ruolino di marcia che rende assolutamente l’idea del dislivello che esiste tra queste due squadre.
Come vedere Racing Santander-Real Madrid in diretta tv e streaming
La sfida Racing Santander-Real Madrid, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Real Madrid è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.40 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Oltre alla vittoria, che non è in discussione, l’obiettivo del Real Madrid è quello di cercare di tenere la porta inviolata. Mourinho ci potrebbe riuscire, soprattutto se in campo si dovesse vedere quell’attenzione tattica vista al Camp Nou.
Le probabili formazioni di Racing Santander-Real Madrid
RACING SANTANDER (4-2-3-1): Agirrezabala; Mantilla, Ramon, Belocian, Martin; Prati, Martin; Andre Martin, Canales, Vicente; Zabiri.
REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Silva, Tchouameni; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappé.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus