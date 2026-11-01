Pronostico Nakashima-Berrettini: la rivincita è già servita

Nakashima-Berrettini è una partita valida per il secondo turno del Rolex Paris Masters e si gioca lunedì 2 novembre: precedenti, analisi e pronostico.

Il Rolex Paris Masters propone al primo turno una sfida che si è già disputata poche settimane fa sul cemento di Shanghai: Brandon Nakashima e Matteo Berrettini si ritroveranno dall’altra parte della rete in un confronto che mette a confronto due giocatori dotati di un servizio efficace, ma con caratteristiche differenti nella costruzione degli scambi. Per il romano si tratta di un appuntamento importante dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti, mentre l’americano vuole confermare quanto di buono mostrato negli ultimi confronti diretti.

Nakashima ha disputato un buon torneo a Lione, dove ha superato Hamad Medjedovic e Kyrian Jacquet prima di arrendersi a Flavio Cobolli nei quarti di finale. A Vienna ha poi raggiunto il terzo turno, cedendo a Tallon Griekspoor al termine di una partita combattuta e conclusa al tie-break del set decisivo. L’americano è un giocatore ordinato, capace di sfruttare bene le occasioni in risposta. Sul cemento indoor queste qualità possono diventare particolarmente preziose.

Berrettini ha invece alternato prestazioni convincenti a qualche passaggio a vuoto. A Vienna ha superato Tomas Etcheverry all’esordio e ha poi ottenuto il passaggio del turno contro Cobolli, costretto al ritiro nel corso del derby. Il cammino si è interrotto nei quarti contro Alex de Minaur, che lo ha battuto in due set. Il servizio e il diritto restano le armi più importanti del romano, ma per ottenere risultati contro avversari solidi come Nakashima dovrà riuscire a mantenere alta la percentuale di prime e a limitare gli errori negli scambi prolungati.

Nakashima-Berrettini: il pronostico

I precedenti sono in perfetta parità, con una vittoria per parte. Berrettini aveva conquistato il primo confronto agli Australian Open 2022, imponendosi in quattro set, ma Nakashima si è preso la rivincita a Shanghai il 9 ottobre scorso. In quell’occasione l’americano ha vinto 7-6, 7-5, riuscendo a gestire con maggiore lucidità i momenti decisivi di una partita nella quale Matteo non era riuscito a procurarsi occasioni sufficienti in risposta.

Il pronostico, soprattutto alla luce di questo precedente così recente, sorride a Nakashima. L’americano sembra avere oggi maggiore continuità e ha già dimostrato di poter neutralizzare le principali armi di Berrettini. Il romano possiede certamente la potenza per rendere complicato il confronto, ma dovrà alzare il livello rispetto alle ultime uscite per ribaltare il pronostico. Sul cemento indoor, la solidità di Nakashima e la sua capacità di reggere il ritmo degli scambi possono fare la differenza.

Nakashima in Nakashima-Berrettini