Pronostico Eintracht Francoforte-Amburgo: due punti dalla zona rossa, vietato sbagliare

Eintracht Francoforte-Amburgo è una partita di Bundesliga e si gioca domenica: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Eintracht Francoforte e l’Amburgo si ritrovano a pochi giorni dalla sfida di Coppa di Germania, vinta per 3-1 dalla formazione di casa. Un risultato che ha evidenziato la differenza vista in campo soprattutto nella ripresa, quando gli ospiti hanno incassato tre reti prima di trovare il gol della bandiera nel finale. Ora, però, il contesto cambia: in Bundesliga entrambe hanno bisogno di punti e nessuna può permettersi di sottovalutare l’importanza del confronto.

L’Eintracht arriva da un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Il pesante 6-0 incassato contro il Lipsia aveva messo in evidenza le difficoltà della squadra, poi capace di reagire con il successo di misura sul Colonia; nell’ultima giornata è arrivata un’altra sconfitta, maturata nel finale contro il Borussia Dortmund. Il quattordicesimo posto, con appena due punti di margine sulla zona retrocessione, racconta bene quanto sia importante ritrovare continuità. E la vittoria in coppa, in questo senso, può rappresentare una spinta per ripartire.

L’Amburgo occupa l’undicesima posizione e ha tre punti di vantaggio sulla zona playout: dopo un avvio con tre sconfitte consecutive, la squadra aveva trovato una buona risposta conquistando tre vittorie di fila contro Colonia, Hoffenheim e Stoccarda. Il percorso positivo si è però interrotto sul campo del Paderborn, dove è arrivato un ko per 1-0. La sconfitta in coppa contro lo stesso Eintracht ha aggiunto un’altra battuta d’arresto e rende complicato il viaggio a Francoforte, anche se il rendimento recente in campionato dimostra che gli ospiti hanno le risorse per reagire.

Eintracht Francoforte-Amburgo: come vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Eintracht Francoforte ha un’occasione importante per dare seguito alla vittoria ottenuta in Coppa di Germania e provare ad allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Il successo per 3-1 ha mostrato una superiorità concreta, mentre l’Amburgo arriva da due sconfitte consecutive tra campionato e coppa dopo aver attraversato una fase decisamente più positiva.

Il fattore campo e il vantaggio emerso nel confronto diretto di martedì spostano l’equilibrio dalla parte dei padroni di casa, ragion per cui la scelta è orientata sulla vittoria dell’Eintracht Francoforte. La squadra di casa ha dimostrato di avere maggiori soluzioni offensive e può sfruttare la fiducia ritrovata per conquistare tre punti fondamentali nella propria risalita in classifica.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Amburgo

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-2): Atubolu; Collins, Koch, Brassier, Baum; Doan, Aseko-Nkili, Onyedika, Chaïbi; Burkardt, Ebnoutalib.

AMBURGO (3-5-2): Fernandes; Torunarigha, Bornauw, Omari; Ouahdi, Adeline, Lokonga, Muheim, Wolfe; Stange, Moffi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1