Pronostico Empoli-Juve Stabia: niente quarta volta di fila

Empoli-Juve Stabia è una gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Sei gare senza vittorie. L’Empoli vive un momento nerissimo e ha assoluto necessità di punti contro una Juve Stabia che nemmeno lei se la passa benissimo.

Certo, perdere contro il Verona in casa ci può stare, ma la classifica, nonostante le due vittorie precedenti, rimane complicata per i campani. Che sognano il poker (infatti hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti contro l’Empoli) ma che, al massimo, si dovranno accontentare di un pareggio. Non crediamo che i toscani possano perdere un’altra partita consecutiva, soprattutto in casa, visto l’andazzo generale. Serve una reazione di pure orgoglio ad un gruppo che probabilmente, per quello che è l’oggettivo valore della rosa, meriterebbe un’altra posizione di classifica.

Ma non tutte le annate escono bene, anche se c’è da dire che pure quella scorsa, per l’Empoli, è stata complicata. Ma è arrivato il momento di dare una sterzata alla stagione e prendersi anche la rivincita su una Juve Stabia che non sembra in grado oggi di piazzare un colpo esterno importante che avrebbe pure, tra le altre cose, il profumo di un’impresa.

Come vedere Empoli-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Empoli-Juve Stabia in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Empoli è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.63 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Intanto: la quota del GOL è in calo e crediamo si possa prendere senza particolari problemi. Niente poker di vittorie consecutive invece per la Juve Stabia contro l’Empoli. Anche l’indirizzo è quello di una vittoria interna.

Le probabili formazioni di Empoli-Juve Stabia

EMPOLI (3-5-2): Seghetti; Curto, Romagnoli, Cauz; Zedazka, Biondini, Yepes, Saporiti, Corrado; Popov, Ceesay.

JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Kumi; Maistro, Di Nardo, Sibilli.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1