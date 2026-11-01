Pronostico Athletic Bilbao-Real Sociedad: il derby è da GOL

Athletic Bilbao-Real Sociedad è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Un derby basco che ha sempre regalato delle emozioni. Soprattutto è stato un derby sempre acceso. E quello basta per parlare di emozioni anche perché, di gol, negli ultimi tre scontri diretti, ne sono arrivati pochissimi.
Sono sette i punti in classifica che dividono queste due squadre a favore della formazione ospite. La Real Sociedad, però, nonostante il quinto posto, è uno dei club che ha preso più reti nel corso di questa prima parte di annata. Parliamo di 18 palloni già raccolti in fondo al sacco dal proprio portiere. Una situazione che deve essere tenuta in considerazione per questo match.
Ne ha presi esattamente la metà, l’Athletic Bilbao (e ne ha fatti 12) ma pensare che la squadra di Terzic, da questa partita, sotto l’aspetto delle reti subite possa uscire indenne è abbastanza complicato. Così come ci pare difficile pensare che l’Athletic possa riuscire a prendersi la vittoria, anche perché la Sociedad, negli ultimi scontri diretti ufficiali, è imbattuta. E allora ecco che si apre il pronostico, stando ai numeri e ovviamente anche a quello che fino ad oggi si è visto.
Come vedere Athletic Bilbao-Real Sociedad in diretta tv e streaming
La sfida Athletic Bilbao-Real Sociedad, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Una gara da GOL (con quota in calo rispetto ai precedenti) e una gara da X, anche. Un derby che regalerà anche delle emozioni a differenza di quanto successo negli ultimi precedenti. E occhio pure ai cartellini.
Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Real Sociedad
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Paredes, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Canales; I Williams, Berenguer, N Williams; Sannadi.
REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Fort, Martin, Sarr, Gomez; Sucic, Gorrotxategi, Turrientes, Guedes; Oyarzabal, Oskarsson.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1
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