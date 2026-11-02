Pronostico Sassuolo-Fiorentina: aggancio e panchina a rischio

Sassuolo-Fiorentina è una partita della decima giornata di Serie A: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming
Cinque partite senza vittorie, di fila, per entrambe. Ma mentre la Fiorentina ha almeno pareggiato contro l’Atalanta (con l’amaro in bocca per una rete subita nel finale), il Sassuolo ha preso sei gol dalla Lazio in casa. Una sconfitta pesantissima per Aquilani.
I padroni di casa dopo un avvio importante stanno pagando troppo. Anche se a livello difensivo si potrebbe fare di più. La Fiorentina, che pare comunque una squadra diversa da quando Vanoli è tornato prendendo il posto di Grosso, assapora senza dubbio la possibilità di una vittoria. Perché ha le qualità per farlo, soprattutto tecniche. E anche sotto l’aspetto mentale sta meglio. Senza dimenticare che la sconfitta a San Siro contro l’Inter è arrivata solamente nei minuti finali del match.
Aquilani rischia grosso, con un’altra sconfitta il suo posto in panchina – nonostante gli otto punti – non sarebbe così saldo. La Fiorentina parte decisamente favorita. E aggancerà in vetta la truppa neroverde.
Come vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta tv e streaming
Sassuolo-Fiorentina, in programma lunedì alle 18:30 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
Vittoria esterna della Fiorentina in una gara da almeno tre reti complessive. E anche da almeno un gol per squadra. Aggancio in classifica per Vanoli che potrebbe dare un senso diverso, da questo momento in poi, alla sua stagione.
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Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina
SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Van der Brempf, Odenthal, Caleta-Car, Doig; Matic, Bakola; Berardi, Lipani, Lauriente; Esposito.
FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valedepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
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