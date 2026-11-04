Home » CALCIO » Pronostico Atalanta-Kairat Almaty: il ritiro è servito

Pronostico Atalanta-Kairat Almaty: il ritiro è servito

di

Atalanta-Kairat Almaty è una partita della terza giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la legnata interna contro il Parma di lunedì sera, l’Atalanta di Maurizio Sarri – sempre più a rischio – è andata in ritiro. “Abbiamo bisogno di parlare” ha ammesso il tecnico. E questa decisione, in sintonia con la società, potrebbe dare i primi frutti proprio in questa giornata di Conference League.

Pronostico Atalanta-Kairat Almaty
Pronostico Atalanta-Kairat Almaty: il ritiro è servito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Certo, forse contro il Kairat Almaty non serviva andare in ritiro. Un solo punto in due partite per gli ospiti che hanno preso sei gol, segnandone due. Insomma, è una squadra che avrà anche delle difficoltà importanti a passare il turno per i playoff, e di questo la Dea ne deve approfittare, anche perché c’è già stata una sconfitta in questa manifestazione contro l’Ajax, nel turno precedente.

Serve assolutamente una vittoria ai bergamaschi che devono riprendersi a tutti i costi. Serve una vittoria anche perché come detto Sarri rischia il posto visto l’avvio brutto in campionato. Vincere aiuta a vincere. E i nerazzurri hanno qualità tecniche e fisiche per riuscire a prendersi questa vittoria. Un errore potrebbe avere delle ripercussioni bruttissime.

Come vedere Atalanta-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming

Come vedere Atalanta-Kairat Almaty
Come vedere Atalanta-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Atalanta-Kairat Almaty è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata 1.15 su GoldbetLottomatica e a 1.15 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.72 su GoldbetLottomatica e a 1.75 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Deve vincere la Dea. E crediamo riuscirà a farlo. Una gara che dovrebbe vedere pure, tra le altre cose, anche solamente i padroni di casa riuscire ad andare a segno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Atalanta-Kairat Almaty

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Shirobokov, Mata; Mendonsa, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbaev; Edmilson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Atalanta-Parma

Pronostico Atalanta-Parma: Sarri ha un solo risultato

Pronostico Sassuolo-Fiorentina

Pronostico Sassuolo-Fiorentina: aggancio e panchina a rischio

Spalletti

Pronostico Juventus-Napoli: l’ex può acuire la crisi