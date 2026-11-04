Pronostico Atalanta-Kairat Almaty: il ritiro è servito

Atalanta-Kairat Almaty è una partita della terza giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la legnata interna contro il Parma di lunedì sera, l’Atalanta di Maurizio Sarri – sempre più a rischio – è andata in ritiro. “Abbiamo bisogno di parlare” ha ammesso il tecnico. E questa decisione, in sintonia con la società, potrebbe dare i primi frutti proprio in questa giornata di Conference League.

Certo, forse contro il Kairat Almaty non serviva andare in ritiro. Un solo punto in due partite per gli ospiti che hanno preso sei gol, segnandone due. Insomma, è una squadra che avrà anche delle difficoltà importanti a passare il turno per i playoff, e di questo la Dea ne deve approfittare, anche perché c’è già stata una sconfitta in questa manifestazione contro l’Ajax, nel turno precedente.

Serve assolutamente una vittoria ai bergamaschi che devono riprendersi a tutti i costi. Serve una vittoria anche perché come detto Sarri rischia il posto visto l’avvio brutto in campionato. Vincere aiuta a vincere. E i nerazzurri hanno qualità tecniche e fisiche per riuscire a prendersi questa vittoria. Un errore potrebbe avere delle ripercussioni bruttissime.

Come vedere Atalanta-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming

Atalanta-Kairat Almaty è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata 1.15 su Goldbet e Lottomatica e a 1.15 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Deve vincere la Dea. E crediamo riuscirà a farlo. Una gara che dovrebbe vedere pure, tra le altre cose, anche solamente i padroni di casa riuscire ad andare a segno.

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Le probabili formazioni di Atalanta-Kairat Almaty

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Shirobokov, Mata; Mendonsa, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbaev; Edmilson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0