Pronostico AZ Alkmaar-Juventus: c’è un dato storico che invita alla prudenza

AZ Alkmaar-Juventus è una partita della quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Luciano Spalletti ha scacciato le voci di esonero (per ora) grazie al convincente successo di domenica scorsa nello scontro diretto con il Napoli, altra big della Serie A in grande difficoltà, in una partita in cui il tecnico aveva con ogni probabilità un solo risultato a disposizione per restare al timone della Juventus. La squadra ha risposto bene: 2-0 agli azzurri – surclassati a livello di occasioni – con le gemme di Alajbegovic e Boga nella ripresa. Indubbiamente una boccata d’ossigeno per una Signora che sta vivendo una prima parte di stagione complicata e che in campionato, nonostante la vittoria sui partenopei, rimane settima a -6 dal quarto posto e a -11 dal primo.
Va da sé che si potrà parlare di crisi alle spalle solo se i bianconeri riusciranno a inanellare una lunga serie di risultati positivi, che gli consentano di risalire la china in patria e di consolidare un posto tra le prime otto nella maxi-classifica della League Phase di Europa League.
In coppa la Juve non ha fatto malissimo: pur non essendo più a punteggio pieno, il bottino è di due vittorie (5-0 al NEC Nijmegen e 1-2 in trasferta a Vigo contro il Celta) e un pareggio (2-2 con il Rennes). Numeri che consentono a Spalletti di restare ai piani alti: al momento, grazie alla settima posizione, non disputerebbero i fastidiosi spareggi per qualificarsi agli ottavi, anche se la fase a girone unico è ancora molto lunga.
Il calo dell’AZ in Eredivisie
L’obiettivo, ad Alkmaar, è non disperdere l’entusiasmo ritrovato nel fine settimana. L’AZ è squadra ostica, che in passato ha messo i bastoni tra le ruote alle italiane, ma non sta attraversando un momento felice.
In Eredivisie i Kaasboeren non hanno mai vinto da ottobre in poi – un punto nelle ultime 4 e due sconfitte di fila, senza segnare, con Twente e Ajax – rovinando così un ottimo avvio. In Europa la situazione è diversa, sebbene le due vittorie siano arrivate contro avversari non troppo competitivi come Hapoel Be’er Sheva e Ararat-Armenia. All’esordio, invece, l’AZ si era arreso 1-0 al Sunderland, in Inghilterra. L’allenatore dei biancorossi, Leeroy Etcheld, in coppa ha spesso stravolto la formazione esagerando con il turnover ma contro la Juve chiederà gli straordinari a titolari come Dijkstra, Goes, Daal e soprattutto l’attaccante Meerdink. Ancora assente invece il talentuoso Smit, che sta recuperando da un infortunio e difficilmente verrà rischiato. In mezzo c’è Peer Koopmeiners, che curiosamente si troverà di fronte suo fratello Teun, cresciuto proprio nell’AZ.
Dall’altro lato, Spalletti sembra intenzionato a confermare l’intero reparto avanzato visto con il Napoli (Woltemade e Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani). Qualche cambio però ci sarà: Cambiaso tornerà dal 1′ a sinistra, in difesa spazio a Gatti e Kelly. Dubbi infine sulla presenza di McKennie: al suo posto il tecnico bianconero potrebbe avanzare Kalulu, ripristinando in questo modo la difesa a tre.
Come vedere AZ Alkmaar-Juventus in diretta tv e streaming
AZ Alkmaar-Juventus è in programma giovedì alle 21:00 all’AFAS Stadion di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
La Juventus dovrà prestare attenzione a una squadra che, storicamente, ha saputo mettere in difficoltà le italiane. Il bilancio dell’AZ contro i club di Serie A parla infatti di 6 vittorie, un pareggio e appena 2 sconfitte in nove confronti.
Anche il rendimento casalingo suggerisce prudenza: nelle sei gare interne disputate in questa stagione sono state realizzate in totale 17 reti. Dall’altra parte, la Juve può vantare una tradizione favorevole contro le olandesi, avendo conquistato 14 vittorie in 26 incontri europei. Il momento delle due formazioni e la differenza di qualità sembrano favorire gli ospiti, ma il fattore campo e la capacità dell’AZ di esaltarsi contro le italiane rendono la sfida meno scontata di quanto possa apparire. Da seguire anche il rendimento realizzativo: le ultime 5 partite della Signora hanno prodotto 13 gol complessivi, mentre l’AZ ha superato la soglia dell’Over 2.5 solamente in tre delle ultime nove gare. Contrapposizione statistica che invita a valutare con attenzione il mercato dei gol.
La doppia chance esterna tutela dal pareggio, mentre l’Under 3.5 tiene conto delle difficoltà offensive mostrate recentemente dagli olandesi e della tendenza dell’AZ a disputare partite con un numero contenuto di reti.
Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Juventus
AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Hoedt, De Wit; Kwakman, Koopmeiners; Patati, Stengs, Daal; Meerdink.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Alajbegovic; Kolo Muani.
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