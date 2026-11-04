Pronostico Milan-Ferencvaros: vietato sbagliare nonostante il turnover

Milan-Ferencvaros è una partita della quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’ennesima vittoria in una stracittadina – 8 risultati utili consecutivi contro i cugini dell’Inter, di cui ben sei successi – è stata una botta di adrenalina non indifferente, ciò che serviva a un Milan apparso troppo ondivago ed incostante in questa prima parte della stagione, intento a barcamenarsi tra timidi applausi e feroci critiche. La notte di San Siro, sabato scorso, ha incoronato la squadra di Ruben Amorim, brava ad approfittare di un avversario giù di tono, frenato da stanchezza e infortuni. Hanno risposto presente due delle colonne rossonere, Pulisic e Rabiot (entrambi in gol), ma la palma del man of the match va senza dubbio al belga Moreira – uno dei nuovi acquisti – devastante con i suoi due assist e la bellissima punizione del 3-1 che ha affossato definitivamente i nerazzurri.

Ora il Diavolo dovrà essere bravo a sfruttare quest’entusiasmo per trovare quella continuità che finora non ha mai avuto. Intanto c’è un’Europa League da onorare prima della trasferta di Genova che manda in archivio il campionato per due settimane (sosta per le nazionali).

In coppa il Milan ha conquistato tre punti in tre partite, score tutt’altro che esaltante: spiccano le nette sconfitte con Benfica (0-2) e Bournemouth (3-0), con l’unico successo arrivato in trasferta a Salisburgo (0-4).

Magiari a punteggio pieno

Contro gli ungheresi del Ferencvaros, al di là del turnover di Amorim, è vietato sbagliare. I magiari però a Milano non avranno nessuna intenzione di fare le comparse: approdati alla League Phase dai preliminari, hanno vinto le prime tre partite (Celtic, Viktoria Plzen e Torreense), segnando la bellezza di 9 reti totali e sono una delle 5 formazioni a punteggio pieno. Guidati dal tecnico slovacco Balazs Borbely, sono attualmente terzi in campionato ma a -2 dalla vetta e con una gara da recuperare.

Amorim, dicevamo, sarà costretto per via dell’infermeria piena a schierare una formazione sperimentale, a cominciare dal giovane portiere Torriani, che prenderà il posto dello squalificato Maignan, espulso a Bournemouth. In difesa dovrebbe trovare posto Diawara, mentre a centrocampo non è da escludere la presenza dal 1′ del classe 2008 Comotto. Davanti Hutchinson e Cisse avranno invece il compito di supportare Camarda. Gli uomini da temere dall’altro lato del campo sono Zachariassen e Yusuf, rispettivamente autori di 3 gol e un assist e di 2 gol e 2 assist.

Come vedere Milan-Ferencvaros in diretta tv e streaming

Milan-Ferencvaros è in programma giovedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Milan può contare su una qualità individuale superiore e sull’entusiasmo ritrovato dopo il derby, ma il turnover potrebbe ridurre le certezze. Da considerare anche la particolare aggressività degli ospiti: il Ferencvaros è tra le formazioni che hanno ricevuto più cartellini in questa Europa League, con 9 ammonizioni. Sul piano statistico, 4 delle ultime 5 partite del Milan hanno superato la soglia dei 2.5 gol: un dato che, insieme alla capacità realizzativa degli ungheresi, lascia intravedere una gara potenzialmente vivace.

Per questi motivi abbineremmo la vittoria del Milan a una soglia di almeno due reti complessive oppure al Gol, senza pretendere necessariamente una goleada. Una combinazione che tiene conto sia della maggiore qualità dei padroni di casa sia della capacità degli ospiti di rendersi pericolosi.

Le probabili formazioni di Milan-Ferencvaros

MILAN (4-3-3): Torriani; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Musah, Jashari, Comotto; Hutchinson, Camarda, Cisse.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O’Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1