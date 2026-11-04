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Pronostico Sunderland-Dinamo Zagabria: la crisi ha risparmiato l’Europa

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Sunderland-Dinamo Zagabria è una partita di Europa League e si gioca giovedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Il Sunderland sta vivendo una stagione dai due volti: in Europa League ha raccolto sette punti nelle prime tre giornate, grazie alle vittorie contro AZ Alkmaar e Torreense e al pareggio sul campo del Lech Poznan. Il nono posto in classifica lo tiene pienamente in corsa per un accesso diretto agli ottavi, obiettivo che passa anche dalla possibilità di sfruttare il fattore campo in questa quarta giornata.

Sunderland
Pronostico Sunderland-Dinamo Zagabria: la crisi ha risparmiato l’Europa (AnsaFoto) – ilveggente.it

In Premier League, però, il quadro è decisamente meno incoraggiante: i Black Cats sono ultimi con appena cinque punti dopo nove partite e arrivano dalla quinta sconfitta nelle ultime sei giornate, maturata contro il Coventry. Una crisi che rischia di pesare sul morale, ma che finora non ha compromesso il rendimento europeo. La squadra di Régis Le Bris ha quindi un’occasione importante per ritrovare fiducia e confermare la propria efficacia nelle coppe.

Anche il Dinamo Zagabria non arriva con il vento in poppa. In Europa ha alternato il pareggio iniziale con l’Hapoel Beer Sheva alla vittoria contro l’Anderlecht, prima di incassare quattro reti dal NEC Nijmegen. I croati sono scivolati al diciottesimo posto e in campionato hanno appena perso contro il Rudes, risultato che ha portato all’esonero di Mario Kovacevic. Il riferimento offensivo resta Dion Beljo, autore di tre gol in Europa League e di dodici reti in campionato. Il Dinamo ha qualità per creare problemi, ma il momento non è dei migliori: il Sunderland, pur con tutte le sue contraddizioni, parte con qualcosa in più.

Come vedere Sunderland-Dinamo Zagabria in diretta tv e streaming

Dinamo Zagabria
Come vedere Sunderland-Dinamo Zagabria in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – ilveggente.it

Sunderland-Dinamo Zagabria si gioca giovedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il rendimento europeo del Sunderland è un elemento da non sottovalutare: sette punti in tre partite e una posizione di classifica che permette ancora di guardare con fiducia alla qualificazione diretta. Il momento negativo in Premier League rappresenta un campanello d’allarme, ma il Dinamo Zagabria non offre garanzie sufficienti per ribaltare il pronostico.

La formazione inglese può sfruttare il fattore campo e la maggiore continuità mostrata finora nella competizione, motivo per il quale propendiamo per la vittoria del Sunderland.

Le probabili formazioni di Sunderland-Dinamo Zagabria

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, O’Nien, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fée, Angulo; Brobbey.
DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1): Kotarski; Galešić, Domínguez, McKenna, Vinlöf; Mišić; Almena, Stojković, Ivanušec, Hoxha; Beljo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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