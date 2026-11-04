Pronostico Crystal Palace-Hoffenheim: in Europa c’è un conto da sistemare

Crystal Palace-Hoffenheim è una partita di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Crystal Palace e Hoffenheim hanno tanto in comune, in particolar modo il fatto di volersi avvicinare, tanto l’una quanto l’altra, alla zona delle prime otto della classifica di Europa League. Gli inglesi occupano attualmente il quindicesimo posto con quattro punti, mentre i tedeschi sono ventitreesimi a quota tre. La qualificazione alla fase successiva è ancora alla portata di entrambe, ma un risultato positivo potrebbe pesare parecchio in vista delle prossime giornate.
Il Crystal Palace ha cominciato il proprio percorso europeo con una convincente vittoria per 4-0 contro il Lech Poznan, ma successivamente ha perso 3-2 sul campo del Lione e pareggiato 2-2 in casa del Besiktas. Anche in Premier League il momento è complicato: la squadra londinese è terzultima e arriva da tre sconfitte consecutive contro Brighton, Newcastle e Tottenham. Un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative per i campioni in carica della Conference League.
L’Hoffenheim ha invece iniziato male la competizione, perdendo contro OFI Creta e Besiktas, prima di rialzarsi con un netto 3-0 ai danni del Lione. In Bundesliga occupa il dodicesimo posto e nell’ultimo turno è stato sconfitto 2-0 dal Werder Brema, dopo aver raccolto due vittorie consecutive contro Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen. La formazione tedesca ha dunque mostrato segnali di ripresa, ma non ha ancora trovato continuità. Il Crystal Palace può contare sul sostegno del proprio pubblico e su una qualità individuale superiore, anche se il momento attraversato dagli inglesi suggerisce prudenza. La partita, insomma, si presenta più equilibrata di quanto possa sembrare sulla carta.
Come vedere Crystal Palace-Hoffenheim in diretta tv e streaming
Crystal Palace-Hoffenheim si gioca giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Crystal Palace parte con un leggero vantaggio, soprattutto per il fattore campo e per una rosa che sulla carta offre maggiori garanzie. Gli inglesi, però, non stanno attraversando un momento particolarmente brillante e le tre sconfitte consecutive in Premier League rappresentano un campanello d’allarme.
Propendiamo, alla luce di ciò, per una vittoria del Crystal Palace. Il sostegno del pubblico di Selhurst Park potrebbe aiutare gli Eagles a ritrovare fiducia e a sfruttare il momento non proprio brillante degli avversari, reduci dalla sconfitta contro il Werder Brema.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Hoffenheim
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Canvot, Disasi, Richards; Mitchell, Wharton, Kamada, Khalaili; Pino, McNeil; Mateta.
HOFFENHEIM (4-4-2): Baumann; Rots, Kabak, Hranac, Abraha; Daghim, Burger, Avdullahu, Prass; Lemperle, Kramaric.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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