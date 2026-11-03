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Pronostico Rennes-Olympiakos: i fattori si annullano

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Rennes-Olympiakos è una partita della quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca mercoledì alle 16:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nove vittorie di fila. Sette delle quali senza subire nemmeno una rete. Olympiakos in palla, c’è da dirlo. E anche contro il Rennes – in quello che sarà il primo incrocio tra queste due formazioni – l’obiettivo dei greci è quello di prendersi tre punti. Importantissimi sarebbero per il proprio cammino europeo.

Pronostico Rennes-Olympiakos
Pronostico Rennes-Olympiakos: i fattori si annullano (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Obiettivo complicato, perché il Rennes – che nell’ultimo turno si è preso un pareggio sul campo della Juventus – in casa stritola tutti. E infatti, nel corso della stagione, mai una sconfitta è arrivata tra le mura amiche. Un pareggio (nella prima giornata di campionato contro il PSG), poi cinque vittorie di fila. Evidente il fortino, ma è altrettanto evidente che il momento degli ospiti è da tenere, assolutamente, in considerazione.

Tra le altre cose, il Rennes ha vinto gli ultimi tre scontri diretti contro formazioni greche, mentre l’ultima uscita dell’Olympiakos in Francia ha regalato una vittoria sul campo del Marsiglia dopo quattro sconfitte di fila. E cosa manca, quale risultato manca agli ospiti, per completare il quadro? Ve lo diciamo sotto, anche se l’avrete capito anche voi.

Come vedere Rennes-Olympiakos in diretta tv e streaming

Come vedere Rennes-Olympiakos
Come vedere Rennes-Olympiakos in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Rennes-Olympiakos è in programma mercoledì alle 16:30. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 su GoldbetLottomatica e a 3.50 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldbetLottomatica e a 1.63 su Sportbet.

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Il pronostico

Da un lato c’è una squadra che vola in casa. Dall’altro ce n’è una che vive un momento magico. Insomma, tutto si abbatte in questo momento. E, dentro un match che quasi sicuramente regalerà almeno una rete per entrambe, crediamo che il pareggio possa accontentare tutti. Ma il gol, secondo noi, e vista la situazione, ci pare assicurato.

Le probabili formazioni di Rennes-Olympiakos

RENNES (4-1-4-1): Samba; Frankowski, Cresswell, Rouault, Merlin; Rongier; Blas, Camara, Thomasson, Tamari; Dia.
OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Hezze, Freuler; Jota Silva, Chiquinho, Martins; Yaremchuk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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