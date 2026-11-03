Pronostico Viking-Sabah: a caccia del riscatto europeo per lenire le ferite

Viking-Sabah è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Poteva andare peggio. Verrebbe da esclamare questo osservando i risultati ottenuti nelle prime tre giornate della League Phase della Champions League 2026-27 da Viking e Sabah, due squadre per le quali poter prendere parte alla massima competizione continentale rappresenta già un traguardo storico. I norvegesi hanno un solo punto, strappato niente meno che al Bayern Monaco, fermato sul 3-3 a Stavanger. Meno bene, invece, in trasferta: due KO, entrambi per 3-1, a Stoccarda e a Birmingham con l’Aston Villa.

Gli azeri, alla loro prima partecipazione alla Champions, hanno addirittura rotto il tabù della vittoria, battendo 2-0 lo Slavia Praga nel secondo turno della fase a girone unico.

Un successo che ha permesso al club caucasico di archiviare il pesante 4-0 rimediato a Manchester contro lo United al debutto (4-0). Due settimane fa è arrivata la seconda sconfitta, stavolta casalinga, contro il Borussia Dortmund, che in ogni caso non ha affatto passeggiato in Azerbaigian, spuntandola 2-1 grazie a una doppietta di Guirassy. Nel campionato azero il Sabah ha rallentato nelle ultime settimane, conquistando un punto in due partite e perdendo 3-2 nello scorso weekend con il Turan Tovuz, passo falso che ha fatto scivolare gli uomini di Valdas Dambrauskas in seconda posizione (ma con una gara in meno rispetto al Neftçi capolista). Il Viking invece ha appena perso un sanguinosissimo scontro diretto con il Bodo/Glimt (3-2) ed è stato raggiunto in vetta proprio dai rivali nella lotta per il titolo quando mancano soltanto cinque gare alla fine del torneo.

Delle due infermerie, la “palma” della più affollata appartiene al Viking, che in questa sfida non potrà contare su Baertelsen, Berisha, Bjørshol, D’Agostino e Roseth. Dall’altro lato, Dambrauskas schiererà la miglior formazione possibile: l’unico in dubbio resta Simic.

Come vedere Viking-Sabah in diretta tv e streaming

La sfida tra Viking e Sabah è in programma mercoledì alle 21:00 alla Lyse Arena di Stavanger, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet. La combo “1+Over 1.5” è quotata invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.49 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Viking dispone di qualità e spinta ambientale per provare a conquistare il primo successo nella competizione, ma il recente scontro diretto perso in Eliteserien e le numerose assenze invitano a non sottovalutare le insidie di questa sfida.

Le quote relative all’1 sono molto basse ma preferiremmo non concentrarci sul risultato finale. Meglio rivolgersi al mercato dei gol: del resto, le caratteristiche delle due squadre e il rendimento offensivo casalingo degli scandinavi suggeriscono una partita con più di due reti complessive e almeno una per parte. Per chi volesse puntare anche sul risultato, la combinazione 1+Over 1.5 rappresenta infine una scelta interessante: tiene conto della superiorità del Viking, ma senza richiedere necessariamente una vittoria larga.

Le probabili formazioni di Viking-Sabah

VIKING (4-3-3): Østbø; Heggheim, Stensness, Falchener, Kristoffer Haugen; Bjørdal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripić.

SABAH (4-3-3): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica, Khaibulaev; Parris, Mickels, Nwachukwu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1