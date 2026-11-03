Pronostico Lens-Como: una media allucinante che non lascia spazio a dubbi

Lens-Como è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per essere una prima volta, il Como sta affrontando nel migliore dei modi il temibile doppio impegno campionato-coppa. Se in Serie A i lariani sono quarti, a -2 dall’Inter seconda ed in piena zona Champions, nella coppa dalle grandi orecchie si sono già tolti delle enormi soddisfazioni, conquistando 6 punti in 3 partite (2 vittorie e una sconfitta). In riva al lago sono caduti sia il Lipsia che il Manchester United e in entrambe le occasioni si è trattato di severissime lezioni da parte degli uomini di Cesc Fabregas: 4-1 ai tedeschi e 4-1 ai Red Devils. L’unico KO è arrivato in trasferta, contro il Feyenoord (3-2) a Rotterdam, posto solitamente ostile per le italiane (e non solo).

Nel momento in cui scriviamo, prima dell’inizio della quarta giornata della League Phase, il Como è nono nella maxi-classifica, a un passo da quell’ottavo posto che consentirebbe a Nico Paz e compagni di bypassare gli spareggi di accesso agli ottavi.

Delle altre rappresentanti del nostro campionato (Inter, Roma e Napoli), nessuna ha fatto meglio. E Fabregas ora va a caccia di quello che sarebbe il sesto successo consecutivo tra le varie competizioni: in A i lariani hanno vinto le ultime quattro – domenica scorsa ad arrendersi è stato il Venezia, trafitto da un rigore di Da Cunha – e non perdono proprio dal match con Feyenoord.

Solo tre punti su nove per il Lens

Con un rendimento del genere non stupisce il fatto che per i bookmaker il Como parta leggermente favorito nella trasferta di Lens, contro una squadra che dopo l’esordio vincente in casa dello Slavia Praga (2-3), ha alzato bandiera bianca dinanzi a Sporting CP (0-2) e Club Brugge (3-0), incassando 5 gol complessivi e non segnandone neanche uno.

Per l’allenatore Yannick Cahuzac i dettagli hanno fatto la differenza in questa doppia sconfitta: il Lens ha creato e si è più volte reso pericoloso ma ha peccato in termini di freddezza sotto porta. Ed in Champions League, contro avversari più attrezzati e abituati a determinati palcoscenici, queste sono cose che si pagano a caro prezzo. In Ligue 1 i giallorossi sono noni ma a sole 4 lunghezze dalla quarta ed in nove giornate hanno già perso 4 volte: il quarto KO l’hanno subito nel fine settimana perdendo 1-0 il sentitissimo derby du Nord con il Lille.

Contro il Como Cahuzac non potrà disporre di Edouard, Ganiou e Sima (infortunati) e sulla trequarti si affiderà all’esperienza ed alla qualità del duo Thauvin-Hazard, pronto a supportare uno tra Ivanovic e Sotoca. Dall’altro lato, Fabregas è senza Kean e Diao e difficilmente recupererà Chalobah. Perrone e Milla dovrebbero occupare i due posti in mediana nel 4-2-3-1, mentre Da Cunha verrà avanzato di qualche metro, nel ruolo di esterno alto a destra. Dietro fiducia nei due centrali Ramon e Kempf.

Come vedere Lens-Como in diretta tv e streaming

La sfida tra Lens e Como è in programma mercoledì alle 21:00 allo Stade “Bollaert-Delelis” di Lens, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Lens resta un avversario da non prendere sotto gamba, soprattutto in casa. Nelle sei precedenti gare contro formazioni italiane ha fatto registrare 4 vittorie e 2 sconfitte. Non ci sono scontri diretti con il Como, ma alcuni dati suggeriscono una partita potenzialmente ricca di occasioni. I lariani, infatti, hanno sempre segnato per primi e trovato la via del gol nel primo tempo nelle tre gare disputate in Champions League, mentre tutte le loro partite europee stagionali hanno prodotto almeno 5 reti complessive.

Anche il rendimento difensivo del Lens lascia spazio a qualche dubbio. La formazione transalpina ha incassato gol in tutte le dodici partite disputate in questa stagione. Numeri che si inseriscono in un quadro più ampio: 9 delle ultime 12 gare del Lens e 8 delle 13 del Como hanno superato la soglia dei 2.5 gol. I lombardi secondo noi hanno le qualità per uscire indenni dalla trasferta, ma l’impegno successivo contro l’Inter in campionato potrebbe suggerire una gestione più prudente delle energie: la vittoria esterna non è quindi l’unico scenario da considerare, mentre il pareggio assume un interesse particolare. In un match in cui molto probabilmente entrambe andranno a segno, valutiamo la combo Gol+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Lens-Como

LENS (3-4-2-1): Risser; Aguilar, Baidoo, Antonio; Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Hazard; Ivanović.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Kempf, Álex Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2