Pronostico Slavia Praga-Arsenal: quel problema chiamato Champions

Slavia Praga-Arsenal è una partita di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Slavia Praga-Arsenal mette di fronte due squadre con obiettivi differenti nella fase campionato di Champions League: se i cechi sono ancora alla ricerca della prima vittoria e occupano il trentaduesimo posto, i Gunners sono settimi con sette punti e vogliono consolidare la propria posizione tra le prime otto, evitando di complicarsi il percorso verso la qualificazione diretta.
Il cammino europeo dello Slavia è stato finora deludente: dopo la sconfitta casalinga contro il Lens e quella sul campo del Sabah, è arrivato soltanto un pareggio contro il Fenerbahce. In campionato, invece, la squadra di Praga continua a dominare: è imbattuta dopo dodici giornate e nell’ultimo turno ha ritrovato la vittoria con un netto 5-0 sul campo dello Jablonec, dopo due pareggi consecutivi.
L’Arsenal, dal canto suo, ha invece raccolto sette punti nelle prime tre partite europee, grazie ai successi contro Napoli e Lille e al pareggio con il Bayern Monaco. Anche in Premier League il rendimento è stato molto positivo, con la squadra in vetta insieme al Manchester City prima della trasferta di Liverpool. La recente eliminazione in EFL Cup contro il Fleetwood ha rappresentato una sorpresa inattesa, ma il livello complessivo dei londinesi resta decisamente superiore. L’ultimo confronto europeo tra le due squadre risale ai quarti di finale di Europa League del 2021: dopo l’1-1 dell’andata, i Gunners si imposero 4-0 a Praga.
Come vedere Slavia Praga-Arsenal in diretta tv e streaming
Slavia Praga-Arsenal si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
L’Arsenal ha dimostrato di avere un passo europeo decisamente superiore e, nonostante il pareggio contro il Bayern Monaco, resta una delle squadre più convincenti di questa prima parte della competizione. Lo Slavia Praga è invece ancora a caccia della prima vittoria e il rendimento mostrato finora in Champions League non induce a grandi ottimismi.
La scelta è la vittoria dell’Arsenal. La maggiore qualità della formazione inglese e il divario emerso nelle prime giornate rendono i Gunners nettamente favoriti, anche in una trasferta che richiederà attenzione.
Le probabili formazioni di Slavia Praga-Arsenal
SLAVIA PRAGA (3-4-3): Markovic; Vlcek, Zima, N’Guessan; Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak; Ayaosi, Provod, Sturm.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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