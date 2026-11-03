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Pronostico PSV Eindhoven-Club Brugge: quarta volta di fila

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PSV Eindhoven-Club Brugge è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il PSV, in casa, segna da 21 partite consecutive in Europa. E in 18 delle ultime giocate, sempre tra le mura amiche, in Champions League. Diciamo che si può parlare, quindi, di una squadra che parte con un gol di vantaggio. E che sogna la seconda vittoria consecutiva dopo il colpaccio esterno sul campo del Porto del terzo turno.

Perisic
Pronostico PSV Eindhoven-Club Brugge: quarta volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non sarà semplice contro il Brugge – nonostante i padroni di casa vivano un momento di forma importante dopo un periodo di appannamento – perché Tresoldi e soci si presentano a questo match con un ruolino straordinario. Parliamo, infatti, di una squadra che dopo la sconfitta al debutto in questa manifestazione contro l’Aston Villa, è riuscita a inanellare una serie di otto vittorie consecutive. Storico quasi, perché parliamo pur sempre di una formazione ottima, e lo sappiamo, ma che difficilmente poi riesce (anche per via dei giovani che manda in campo), di mantenere un livello così alto per così tanto tempo.

C’è comunque una certezza e la potrebbe capire serenamente anche voi. Visti i numeri offensivi di entrambe, è evidente che possiamo aspettarci una partita da almeno un gol per squadra. Una cosa che è sempre successa, inoltre, anche nei tre precedenti esistenti tra queste due formazioni. 

Come vedere PSV Eindhoven-Club Brugge in diretta tv e in streaming

Come vedere PSV-Club Brugge
Come vedere PSV Eindhoven-Club Brugge in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

PSV Eindhoven-Club Brugge è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del PSV è quotata 2.05 su GoldbetLottomatica e a 2.05 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.32 su GoldbetLottomatica e a 1.32 su Sportbet.

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Il pronostico

Sia la vittoria del PSV che il segno GOL hanno la quota in calo. E ci sta pensarla in questo modo.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Club Brugge

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Mauro Júnior, Sano, Mijnans; Perišić, Til, Van Bommel.
CLUB BRUGGE (4-5-1): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2
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