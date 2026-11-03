Pronostico Borussia Dortmund-Betis: aggancio a quota 9

Borussia Dortmund-Betis è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Nei cinque massimi campionati europei ci sono quattro squadre imbattute, parlando ovviamente delle partite giocate in Patria: una di queste è il Borussia Dortmund, insieme al Bayern Monaco, alla Lazio e alla Roma.
La prova di sabato scorso sul campo dei bavaresi – due volte in svantaggio e due volte rimonta – ha dato ulteriori conferme ai gialloneri di Germania sulla bontà del lavoro che si sta facendo. Anche il Betis, a dire il vero, sta facendo molto bene: parliamo di una squadra che è in alto in Liga e che vince facilmente diverse partite. Tant’è che anche in Europa questo rendimento si vede: il Borussia dopo 3 giornate ha sei punti, il Betis invece è addirittura a punteggio pieno. Ma gli spagnoli ovvio che non le possono vincere tutte.
Il Borussia in casa è una squadra assai forte, che riesce a mettere sotto praticamente chiunque. E come detto il pareggio contro il Dortmund ha dato ulteriori certezze. Ecco perché ci aspettiamo che i tedeschi possano riuscire nell’aggancio in classifica. Ma di certezze, comunque, per questo match, ce ne sono anche altre.
Come vedere Borussia Dortmund-Betis in diretta tv e in streaming
La sfida Borussia Dortmund-Betis è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.
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Il pronostico
Dentro una gara che, senza paura di essere smentiti, regalerà almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive, crediamo che il Borussia possa riuscire a prendersi una vittoria importante che vorrebbe dire aggancio in classifica.
Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Betis
BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham; Fábio Silva, Guirassy.
BETIS (4-2-3-1): Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Pablo Fornals, Marc Roca; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli; Parrott.
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