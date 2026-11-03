Pronostico AEK Atene-Real Madrid: si rompe il clamoroso equilibrio

AEK-Real Madrid è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

E’ un momento magico per il Real Madrid di Mourinho. Che ne ha vinte tre su tre, intanto, in Champions League, e che viene da sei vittorie di fila in tutte le competizioni.

La mano dello Special One, insomma, si inizia a vedere. E questo Real, ad oggi, è quasi impossibile da battere. Se non ci è riuscito il Barcellona in casa non capiamo come possa succedere contro l’AEK. Che, eppure, nei quattro scontri diretti, ha vinto una volta, ha perso una, e pareggiato le altre due. Insomma, il bilancio dei precedenti è pari, ma in questo caso l’equilibrio è pronto a rompersi. La vittoria, ovviamente, i gialloneri l’hanno conquistata in casa – e anche uno dei due pareggi – e quindi, in poche parole, il Real Madrid non ha mai vinto su questo campo. Diciamo che è un dato clamoroso, e Mourinho lo saprà anche. E vuole mettere un altro tassello a tutti i record che ha piazzato nel corso della sua carriera.

Sarà la 60esima presenza in Champions League per Bellingham, a soli 23 anni. Il centrocampista offensivo del Real è uno degli uomini che stanno meglio in questo momento della stagione e toccando cifra tonda potrebbe anche volere voglia di bagnarla con una rete. Vabbè, chi segna poco importa onestamente, quello che importa a noi è capire come finirà questa partita. Anche se ormai l’avrete capito anche voi come la pensiamo.

Come vedere AEK-Real Madrid in diretta tv e in streaming

La sfida AEK-Real Madrid è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata 1.23 su Goldbet e Lottomatica e a 1.23 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Nessun dubbio sulla vittoria del Real Madrid, dentro un match da almeno tre reti complessive. Occhio anche alla possibile rete di Bellingham, ma questa è una cosa in più. L’affermazione esterna non è minimamente in discussione.

Le probabili formazioni di AEK-Real Madrid

AEK (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Varga, Jović.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Rüdıger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3