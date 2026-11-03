Pronostico Lipsia-Manchester City: hanno un motivo per crederci

Lipsia-Manchester City è una partita di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Lipsia-Manchester City mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per inseguire i rispettivi obiettivi nella fase campionato di Champions League. I tedeschi, fermi a quota tre, devono avvicinarsi alla zona delle prime 24, mentre gli inglesi, decimi con sei punti, puntano a entrare tra le prime otto. La motivazione, insomma, non manca da nessuna delle due parti.
Il Lipsia ha alternato prestazioni molto diverse in Europa: alle sconfitte esterne contro Como e Real Madrid ha fatto da contraltare il successo casalingo contro il PSV Eindhoven. Anche in Bundesliga il rendimento cambia sensibilmente tra casa e trasferta, con due vittorie larghe davanti al proprio pubblico e qualche passaggio a vuoto lontano da casa. Il Manchester City ha iniziato la competizione con il successo sul Porto, ha poi perso contro il Paris Saint-Germain e ha ritrovato il sorriso travolgendo l’AEK Atene. Il percorso resta positivo, ma le ultime due giornate di Premier League hanno lasciato qualche interrogativo: prima il ko contro l’Aston Villa, poi quello contro il Brighton. Due battute d’arresto che hanno interrotto una partenza particolarmente brillante.
C’è poi un precedente che merita attenzione: nell’edizione 2023-2024 le due squadre si sono affrontate due volte e in entrambe le occasioni ha avuto la meglio il Manchester City, vincendo 3-1 in trasferta e 3-2 in casa. Stavolta, però, il Lipsia può contare su un rendimento interno decisamente convincente. I successi per 6-0 contro l’Eintracht Francoforte e per 4-0 contro l’Elversberg dimostrano quanto possa essere complicato affrontarlo sul suo terreno. Il City conserva una qualità complessiva superiore, ma non arriva all’appuntamento nel suo momento migliore.
Come vedere Lipsia-Manchester City in diretta tv e streaming
Lipsia-Manchester City si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv In chiaro su Tv8, su Sky Sport Calcio e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Manchester City parte con un organico di grande valore, ma le ultime due sconfitte hanno ridimensionato le certezze mostrate nella prima parte della stagione. Il Lipsia, al contrario, davanti al proprio pubblico ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari anche di livello.
La scelta è Lipsia vincente o pareggio. Il fattore campo e il rendimento interno dei tedeschi possono fare la differenza in una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice per la formazione inglese.
Le probabili formazioni di Lipsia-Manchester City
LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Gomis, Nusa; Cruz.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Bouaddi; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.
POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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