Home » CALCIO » CHAMPIONS LEAGUE » Pronostico Lipsia-Manchester City: hanno un motivo per crederci

Pronostico Lipsia-Manchester City: hanno un motivo per crederci

di

Lipsia-Manchester City è una partita di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Lipsia-Manchester City mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per inseguire i rispettivi obiettivi nella fase campionato di Champions League. I tedeschi, fermi a quota tre, devono avvicinarsi alla zona delle prime 24, mentre gli inglesi, decimi con sei punti, puntano a entrare tra le prime otto. La motivazione, insomma, non manca da nessuna delle due parti.

Manchester City
Pronostico Lipsia-Manchester City: hanno un motivo per crederci (AnsaFoto) – ilveggente.it

Il Lipsia ha alternato prestazioni molto diverse in Europa: alle sconfitte esterne contro Como e Real Madrid ha fatto da contraltare il successo casalingo contro il PSV Eindhoven. Anche in Bundesliga il rendimento cambia sensibilmente tra casa e trasferta, con due vittorie larghe davanti al proprio pubblico e qualche passaggio a vuoto lontano da casa. Il Manchester City ha iniziato la competizione con il successo sul Porto, ha poi perso contro il Paris Saint-Germain e ha ritrovato il sorriso travolgendo l’AEK Atene. Il percorso resta positivo, ma le ultime due giornate di Premier League hanno lasciato qualche interrogativo: prima il ko contro l’Aston Villa, poi quello contro il Brighton. Due battute d’arresto che hanno interrotto una partenza particolarmente brillante.

C’è poi un precedente che merita attenzione: nell’edizione 2023-2024 le due squadre si sono affrontate due volte e in entrambe le occasioni ha avuto la meglio il Manchester City, vincendo 3-1 in trasferta e 3-2 in casa. Stavolta, però, il Lipsia può contare su un rendimento interno decisamente convincente. I successi per 6-0 contro l’Eintracht Francoforte e per 4-0 contro l’Elversberg dimostrano quanto possa essere complicato affrontarlo sul suo terreno. Il City conserva una qualità complessiva superiore, ma non arriva all’appuntamento nel suo momento migliore.

Come vedere Lipsia-Manchester City in diretta tv e streaming

Lipsia
Come vedere Lipsia-Manchester City in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – ilveggente.it

Lipsia-Manchester City si gioca mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv In chiaro su Tv8, su Sky Sport Calcio e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “Over 2.5” è quotata a 1.40 su GoldbetLottomatica e a 1.43 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Manchester City parte con un organico di grande valore, ma le ultime due sconfitte hanno ridimensionato le certezze mostrate nella prima parte della stagione. Il Lipsia, al contrario, davanti al proprio pubblico ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari anche di livello.

La scelta è Lipsia vincente o pareggio. Il fattore campo e il rendimento interno dei tedeschi possono fare la differenza in una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice per la formazione inglese.

Le probabili formazioni di Lipsia-Manchester City

LIPSIA (4-2-3-1): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Gomis, Nusa; Cruz.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Bouaddi; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Atalanta-Parma

Pronostico Atalanta-Parma: Sarri ha un solo risultato

Pronostico Sassuolo-Fiorentina

Pronostico Sassuolo-Fiorentina: aggancio e panchina a rischio

Spalletti

Pronostico Juventus-Napoli: l’ex può acuire la crisi