Pronostico Zverev-Musetti: a Parigi non sarà una passeggiata

Zverev-Musetti, sfida valida per il terzo turno del Rolex Paris Masters, è in programma mercoledì 4 novembre: precedenti, analisi e pronostico.

Alexander Zverev e Lorenzo Musetti si ritrovano al Rolex Paris Masters per un confronto che mette in palio un posto agli ottavi di finale. Per il tedesco sarà il primo impegno nel torneo da nuovo numero uno del mondo, mentre l’azzurro ha già superato un ostacolo importante al debutto. Le condizioni indoor favoriscono il gioco aggressivo di Zverev, ma il carrarino arriva in Francia con una fiducia ritrovata e la voglia di confermare i progressi delle ultime settimane.

Musetti ha iniziato il torneo superando Hubert Hurkacz con un doppio 7-6. Una partita complicata, nella quale ha dovuto mantenere la lucidità anche nei momenti più delicati del secondo tie-break, salvando un set point prima di chiudere al quarto match point. Il successo si aggiunge al titolo conquistato a Lione, dove aveva battuto Taylor Fritz in finale, e conferma una fase positiva dopo mesi condizionati da risultati altalenanti.

Zverev ha invece raggiunto la semifinale a Vienna, dove è stato eliminato da Alex de Minaur al termine di tre set combattuti. Prima aveva superato Arthur Fery e Tallon Griekspoor, mostrando una buona condizione sul cemento. Il tedesco dispone di un servizio potente, grande solidità da fondo e una capacità di gestione degli scambi che lo rende particolarmente pericoloso su questa superficie.

Zverev-Musetti: il pronostico

I precedenti raccontano una rivalità quasi equilibrata. Musetti ha ottenuto una vittoria in più rispetto al tedesco, ma va sottolineato che Zverev si è imposto nell’ultimo confronto, disputato nella semifinale di Vienna dello stesso anno. Il carrarino ha quindi già dimostrato di poter trovare soluzioni contro il gioco del rivale, e resta inteso che dovrà esprimersi al massimo per ripetersi.

Il pronostico, a malincuore, sorride a Zverev. Il tedesco offre maggiori garanzie sul cemento indoor e può sfruttare la potenza del servizio per mettere pressione a Musetti. L’azzurro arriva con entusiasmo e qualità sufficienti per allungare il confronto, ma la continuità di Zverev potrebbe risultare decisiva: prevediamo, comunque, un match molto combattuto che si risolverà verosimilmente in 3 set.

Zverev in Zverev-Musetti