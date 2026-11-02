Pronostico Bodø/Glimt-Lille: prima volta per entrambe

Bodo/Glimt-Lille è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Sei vittorie di fila, in casa, in Champions League. Ora, il Bodo non può essere più una sorpresa in ambito europeo, lo sappiamo. Ma è evidente che il proprio campo abbia qualcosa di particolare, che aiuta a vincere le partite.
Non vediamo come il Lille possa riuscire a prendere punti, nonostante la squadra di Davide Ancelotti, almeno in campionato, sia partita benissimo e si trova nelle zone alte della classifica. Ma su questo campo è difficile passare per tutti. Ma proprio per tutti. Sono cadute non solo le big europee – e questa è la vera notizia – ma soprattutto tutte le altre squadre, quelle che non hanno quasi niente da perdere, che quando affrontano questa formazione perdono.
E c’è sempre una prima volta, tra le altre cose: il Bodo non ha mai vinto nessuna delle due partite precedenti in Champions contro formazioni francesi. Il Lille, invece, in un solo precedente ha portato l’intera posta in palio a casa. Diciamo che ci sarà una prima volta per entrambe.
Come vedere Bodo/Glimt-Lille in diretta tv e in streaming
La sfida Bodo/Glimt-Lille è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Bodo è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Sportbet.
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Il pronostico
Settima vittoria di fila, in casa, per il Bodo in Champions League. Prima vittoria contro formazioni francesi. Prima sconfitta del Lille contro formazioni norvegesi. Insomma, una prima volta per tutti.
Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Lille
BODO (4-4-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Auklend, Fet, Berg, Hauge; Blomberg, Helmersen.
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Diaoune; Giroud.
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