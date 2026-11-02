Pronostico Feyenoord-Inter: il De Kuip fa paura ma c’è una statistica che tranquillizza Chivu

Feyenoord-Inter è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Infortuni e impegni ravvicinati stanno togliendo certezze all’Inter di Cristian Chivu, che sabato scorso ha perso l’imbattibilità in Serie A capitolando (per l’ennesima volta) nel derby con il Milan (3-1). Già apparsi in difficoltà nelle sfide con Fiorentina e Venezia – viola ribaltati nel recupero, lagunari piegati nel finale solo grazie ai cambi – i campioni d’Italia hanno nuovamente sbagliato approccio nella stracittadina, ma contro i rossoneri non sono riusciti a rimontare, quello che finora hanno dimostrato di saper fare meglio, correndo in qualche modo sempre ai ripari. Nulla di irreparabile, perché la vetta della classifica rimane a tre lunghezze, ma i KO nei derby lasciano il segno ed il rischio che rimangano scorie è sempre concreto.
Il tecnico rumeno vuole vedere immediatamente una reazione, è stato chiaro a fine gara. In Champions League, del resto, l’Inter non può permettersi altri passi falsi, dal momento che ha già incassato due sconfitte (Real Madrid, Club Brugge) ed ha conquistato i primi punti soltanto due settimane fa a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, sistemato grazie a un gol di Carlos Augusto (1-0) e nonostante l’inferiorità numerica (espulso Bastoni). Nella maxi-classifica la Beneamata è solo ventesima su 36 ed ha bisogno di rimpinguare il bottino per rientrare in corsa per uno dei primi 8 posti, che gli consentirebbero di qualificarsi direttamente agli ottavi.
Olandesi primi in patria ma incostanti in coppa
Il Feyenoord, prossimo avversario dei nerazzurri, ha gli stessi punti (due sconfitte e una vittoria) dopo aver perso in trasferta contro due club spagnoli, Barcellona (5-1) e Betis (1-0), e imponendosi nell’ostico De Kuip 3-2 sul Como di Cesc Fabregas.
E in Eredivisie? Il club di Rotterdam guarda tutti dall’altro verso il basso, con un punto di vantaggio sull’Ajax e due sul PSV Eindhoven, ma nelle ultime settimane ha tirato un po’ il freno a mano pareggiandone due di fila con lo stesso PSV ed il Fortuna Sittard. La squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst in queste due sfide ha pure smesso di essere la macchina da gol ammirata finora, segnando due reti in altrettante partite (nelle 9 precedenti di campionato ne aveva realizzato 31).
L’allenatore olandese contro l’Inter non dovrebbe discostarsi dal suo 4-3-3: nel tridente offensivo riecco il rodato trio composto da Valente, Ferri e Hadj Moussa, in difesa Watanabe dovrebbe prendere il posto dell’acciaccato St Juste, mentre a centrocampo van Bronckhorst si affiderà come al solito agli inserimenti del classe 2004 Zechiël. Chivu invece deve fare a meno di Bastoni, squalificato, e degli infortunati Lautaro Martinez, Stones, Jones e Pavard. Bocciato l’esperimento del 3-4-2-1 effettuato nel derby per ovviare alla penuria di attaccanti: scontato il ritorno alle due punte, che saranno Thuram e Pio Esposito.
Come vedere Feyenoord-Inter in diretta tv e streaming
La sfida tra Feyenoord e Inter è in programma martedì alle 21:00 allo stadio De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La combo “X2+Gol” è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Il Feyenoord ha già realizzato 36 gol in stagione, pur concedendone 19. Anche nelle gare europee la squadra non sembra conoscere mezze misure: nelle ultime 10 partite di Champions ha segnato 12 reti, ma ne ha incassate ben 25. Lo stadio De Kuip, inoltre, è un ambiente storicamente complicato per le italiane: qui il Feyenoord è imbattuto nelle sei gare casalinghe della fase a gironi o League Phase contro squadre del nostro Paese.
L’Inter può però rispondere con una tradizione europea favorevole contro le olandesi, contro le quali non perde da 14 incontri UEFA. Il quadro è quindi quello di una sfida tra una squadra che deve ritrovare certezze e un’altra che produce molto davanti, ma lascia spesso spazi alle proprie spalle. Per chi va a caccia di una soluzione ambiziosa, si può prendere in considerazione l’esito X2+Gol, puntando su una partita nella quale entrambe le squadre riescano a trovare la rete. Il Feyenoord, del resto, ha dimostrato di poter segnare con continuità anche contro avversari di livello, mentre l’Inter dovrà necessariamente alzare il proprio rendimento offensivo per migliorare la posizione in classifica e voltare pagina dopo il derby.
Le probabili formazioni di Feyenoord-Inter
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus