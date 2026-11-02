Tennis, il martedì parigino mette alla prova big e outsider

ATP Parigi, martedì 3 novembre: analisi e pronostici delle sfide Bonzi-Fritz, Djokovic-Vacherot, Paul-Rune e Rublev-Etcheverry.

Il martedì del Rolex Paris Masters sarà una giornata ricca di incontri interessanti. Tra i protagonisti indiscussi di questo inizio di torneo c’è senza dubbio Novak Djokovic, atteso dal confronto con Valentin Vacherot, reduce da un ottimo percorso a Basilea. Da seguire anche il derby generazionale tra Tommy Paul e Holger Rune, mentre Taylor Fritz e Andrey Rublev affrontano due avversari insidiosi.

Nel caso specifico di Fritz, l’americano affronterà Benjamin Bonzi che arriva dalle qualificazioni, superate grazie alle vittorie su Griekspoor e Hanfmann. Il francese conosce già le condizioni di gioco e potrà contare sul pubblico di casa, ma Fritz, dal canto suo, dispone di maggiore potenza e solidità, soprattutto al servizio. La differenza tecnica dovrebbe emergere nel corso dell’incontro, ragion per cui scegliamo l’americano.

Passiamo ora a Vacherot, la cui storia è una delle più interessanti dell’ultimo periodo. La semifinale raggiunta a Basilea ha confermato la sua crescita e la capacità he hhedi competere contro avversari di alto livello, ma il problema è che stavolta dovrà vedersela contro Djokovic, sette volte campione a Parigi, che ha tanta esperienza e tutte le qualità neccesarie per gestire anche un esordio complicato. Il monegasco può creare problemi, ma la nostra scelta è il serbo.

Paris Rolex Masters, gli altri pronostici

Sul fronte di Paul-Rune, c’è da dire che Paul arriva con un tennis solido e una buona capacità di gestione degli scambi e che il suo avversario, pur avendo un potenziale offensivo superiore, deve ancora ritrovare pienamente continuità dopo il lungo stop. Il danese può alzare il livello nei momenti importanti e le sue qualità sul cemento sono indiscutibili. Puntiamo su Rune, pur riconoscendo i rischi della scelta.

Rublev parte con un vantaggio tecnico evidente, soprattutto per velocità e incisività da fondo campo. Etcheverry proverà ad allungare gli scambi sfruttando la propria regolarità, ma le condizioni indoor possono favorire il tennis aggressivo del russo. Se riuscirà a limitare gli errori, Andrey ha le armi per controllare la partita.

Fritz in Bonzi-Fritz

Djokovic in Djokovic-Vacherot

Rune in Paul-Rune

Rublev in Rublev-Etcheverry