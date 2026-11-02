Pronostico Atletico Madrid-Bayern Monaco: assenze determinanti e fattore Metropolitano

Atletico Madrid-Bayern Monaco è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La quarta giornata della League Phase regala una sfida tra due squadre che si candidano a fare parecchia strada in questa Champions League, Atletico Madrid e Bayern Monaco (nel caso dei bavaresi parliamo di una delle grandi favorite per la vittoria finale). Nessuna delle due, tuttavia, finora è apparsa dominante sul palcoscenico continentale: i Colchoneros hanno ottenuto 4 punti in 3 gare, con l’unico successo arrivato al Metropolitano contro il disastrato Manchester United; i campioni di Germania invece di punti ne hanno uno in più, frutto della roboante vittoria all’esordio con il Bodo/Glimt e dei due pareggi consecutivi con Viking (3-3) e Arsenal (2-2).
La corazzata di Vincent Kompany in realtà non sta andando a mille – come ci ha abituati di solito – neppure in Bundesliga, soprattutto a causa dei tanti infortuni: 5 vittorie e 3 pareggi per i bavaresi, ancora imbattuti ma costretti a condividere la vetta con il Borussia Dortmund, con cui hanno impattato 2-2 sabato scorso nel primo Klassiker della stagione, fallendo un rigore con il neo-pallone d’Oro Kane e facendosi riacciuffare al minuto 89 dai rivali gialloneri.
Kompany senza diversi big
In Liga invece l’Atletico vola: sabato a Valencia contro il Levante la squadra del “Cholo” Simeone ha conquistato il settimo successo di fila in campionato (0-2), mantenendo la porta inviolata per la terza giornata consecutiva. Le reti di Grimaldo e Simeone jr. hanno permesso al tecnico argentino di mantenere il secondo posto dietro al Barcellona capolista a +2, e di restare davanti ai “cugini” del Real Madrid, terzi a -1.
Simeone contro il Bayern non potrà disporre dello squalificato Hjulmand a centrocampo e il posto dell’ex Lecce verrà probabilmente preso dal duttile Llorente, per l’occasione centrale in mezzo, di fianco a Barrios. Restano out sia Koke che Cardoso. Dall’altro lato, l’infermeria è sempre molto affollata: Neuer in forte dubbio, sicuri assenti invece Saibari, Gnabry, Musiala e Luis Diaz. Spazio a Kim in difesa, sulla traquarti agirà il classe 2008 Karl.
Come vedere Atletico Madrid-Bayern Monaco in diretta tv e streaming
La sfida tra Atletico Madrid e Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Attenzione al dato storico: l’Atletico è imbattuto nelle tre gare casalinghe disputate contro il Bayern e vanta una lunga serie positiva interna contro le formazioni della Bundesliga. I precedenti complessivi sorridono maggiormente ai bavaresi, ma il fattore campo e le assenze pesanti tra i tedeschi potrebbe incidere parecchio.
La doppia chance interna rappresenta quindi una copertura interessante. L’Over 1.5 completa la combo, considerando il potenziale offensivo dei tedeschi e la capacità dei madrileni di colpire anche contro avversari di alto livello. Per chi cerca una giocata più ambiziosa, si può valutare l’abbinata Gol+Over 2.5: il Bayern ha segnato con continuità anche lontano da casa, ma le sue difficoltà difensive potrebbero lasciare spazio alle ripartenze dei Colchoneros.
Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Bayern Monaco
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Marcos Llorente, Barrios, Baena; Julian Alvarez, David.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Brown; Kane.
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