Pronostico Deportivo A Coruña-Osasuna: la quota altissima è in calo

Deportivo A Coruna-Osasuna è una gara dell’undicesima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Appaiate a quota undici punti in classifica dopo dieci giornate, queste due squadre vivono momenti complicati dopo un ottimo avvio di stagione. Certo, entrambe sono riuscite nel corso della settimana a prendersi la qualificazione in Coppa del Re, però con squadre di categoria inferiore.

Nelle ultime cinque gare, senza guardare appunto alla Coppa, solamente la formazione ospite è riuscita a prendersi una vittoria. Da quando si è fatto male Aubameyang, il Depor, non è più lo stesso. Il giocatore non sarà disponibile nemmeno questa sera, e i padroni di casa perdono molto in attacco contro quella che è comunque la seconda peggior difesa del campionato. L’Osasuna infatti ha già preso 20 gol, uno in meno dell’ultima in classifica.

Evidente, quindi, che questo match almeno un gol per squadra lo dovrebbe regalare. Come successo, d’altronde, in tre degli ultimi cinque scontri diretti tra queste due formazioni. E poi per il risultato finale la vediamo in un modo. E sotto vi diciamo come.

Come vedere Deportivo A Coruna-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo A Coruna-Osasuna, gara valida per l’undicesima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Vedendo i momenti di difficoltà è evidente che alla fine si potrebbero portare a casa un pareggio e tutti felici. In ogni caso, nonostante la quota sia abbastanza alta (ma è comunque in calo), ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Deportivo A Coruna-Osasuna

DEPORTIVO A CORUNA (4-2-3-1): Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Villares, Amatucci; Luismi, Soriano, Yeremay; Nsongo.

OSASUNA (4-4-2): Fernandez; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Munoz, Moncayola; Ru. Garcia, Gomez, Dubasin; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1