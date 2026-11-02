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I pronostici di lunedì 2 novembre: Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1

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I pronostici di lunedì 2 novembre, ci sono due posticipi di Serie A: Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma. 

La decima giornata di Serie A si chiude con due posticipi al lunedì: Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma.

Partiamo dalla sfida delle 18:30. Cinque partite senza vittorie, di fila, per entrambe. Ma mentre la Fiorentina ha almeno pareggiato contro l’Atalanta (con l’amaro in bocca per una rete subita nel finale), il Sassuolo ha preso sei gol dalla Lazio in casa. Una sconfitta pesantissima per Aquilani.

I pronostici di lunedì 2 novembre: Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

I padroni di casa dopo un avvio importante stanno pagando troppo. Anche se a livello difensivo si potrebbe fare di più. La Fiorentina, che pare comunque una squadra diversa da quando Vanoli è tornato prendendo il posto di Grosso, assapora senza dubbio la possibilità di una vittoria. Perché ha le qualità per farlo, soprattutto tecniche. E anche sotto l’aspetto mentale sta meglio. Senza dimenticare che la sconfitta a San Siro contro l’Inter è arrivata solamente nei minuti finali del match. 

Quattro gare senza vittorie sono troppe per l’Atalanta di Maurizio Sarri. E infatti la classifica piange, eccome. Però contro un Parma in crisi – che ha trovato contro l’Udinese il primo punto dell’era Gilardino – i nerazzurri bergamaschi potrebbero riuscire a prendersi una vittoria di assoluta importanza per aggiustare un poco le cose.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Al Ittihad-Al Ain, AFC Champions League, ore 19:15

Vincenti

  • ATALANTA (in Atalanta-Parma, Serie A, ore 20:45)
  • DEPORTIVO O PAREGGIO (in Deportivo-Osasuna, Liga, ore 21:00)
  • MAIORCA (in Maiorca-Cadice, LaLiga2, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Al Gharafa-Al Qadsiah, AFC Champions League, ore 19:30
  • Jong Ajax-Vitesse, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Benfica-Alverca, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Sassuolo-Fiorentina, Serie A, ore 18:30
  • Newcastle-Everton, Premier League, ore 21:00
  • Al Sadd-Al Ahli, AFC Champions League, ore 17:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.19 GOLDBET; 9.29 SPORTBET; 8.19 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2+OVER 2,5 in Sassuolo-Fiorentina, Serie A, ore 18:30

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