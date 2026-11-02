Pronostico Galatasaray-Stoccarda: in casa sono imbattibili

Galatasaray-Stoccarda è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In casa il Galatasaray non perde dallo scorso mese di aprile: sei vittorie e un pareggio in questo lasso di tempo. E i turchi, primi in campionato, vogliono prendersi pure in Champions League la seconda vittoria di fila dopo quella in Francia.

Il Gala, inoltre, ha un altro obiettivo per questo match: prendersi una vittoria contro una formazione tedesca che manca, addirittura, dal 1992-93, contro il Francoforte. Da allora, in nove partite casalinghe, sono arrivati cinque pareggi e quattro sconfitte. Il momento di invertire rotta è arrivato.

Lo Stoccarda una volta solamente è andato a giocare in Turchia, contro il Fenerbahce, l’anno scorso, e ha pure perso. Certo, nelle ultime 11 partite in trasferta i tedeschi hanno sempre segnato, e quindi un gol, contro una difesa comunque non incredibile, lo potrebbero trovare. Ma sono troppi i fattori, onestamente, che ci spingono a dire che il Gala possa riuscire a prendersi i tre punti. E siamo convinti succederà proprio questo.

Come vedere Galatasaray-Stoccarda in diretta tv e in streaming

La sfida Galatasaray-Stoccarda è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata 2.15 Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno ” Gol” è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria del Gala non ci pare in discussione. Così come ci pare non possa essere in discussione il fatto che entrambe le formazioni riusciranno a trovare la via della rete. Quindi match da over, pure.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Stoccarda

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Bardacki, Sanchez, Jakobs; Torreira, Sara; Akgun, Batrakov, Leao; Osimhen.

STOCCARDA (3-4-2-1): Seimen; Jaquez, Chabot, Hendriks; Leweling, Karazor, Promel, Fuhrich; El Khannouss, Undav; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1