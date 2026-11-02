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Pronostico Lorient-Brest: nessun patema e partita scoppiettante

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Lorient-Brest è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sette punti nelle ultime tre gare grazie a zero gol subiti. Il Lorient ha rimesso in sesto una classifica che si era fatta complicata. Adesso i padroni di casa sono al decimo posto e hanno la miglior difesa del campionato.

Pronostico Lorient-Brest
Pronostico Lorient-Brest: nessun patema e partita scoppiettante (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Brest non ha la miglior difesa (dodici gol presi) ma ha un attacco che segna, visto che di gol ne ha già fatti 14. Più del Lille e Monaco, per dire. Quindi almeno una rete, stavolta, il Lorient la dovrebbe prendere. Parliamo comunque di un match tra due formazioni che, salvo complicazioni clamorose nel corso dell’anno, non lotteranno per i posti brutti della Ligue 1. Alla fine i valori verranno sempre fuori, e lo sappiamo tutti, e questi due club si salveranno senza problemi.

Pochi calcoli in questa partita. C’è la voglia da parte di entrambe di riuscire a prendersi i tre punti. Una partita aperta, una partita che potrebbe regalare un bel po’ di emozioni.

Come vedere Lorient-Brest in streaming

Lorient-Brest è in programma lunedì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Un pareggio ci può stare. Eccome. Così come ci sta anche una partita da almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di Lorient-Brest

LORIENT (4-2-3-1): Mvogo; Adjei, Talbi, Toure; Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi; Makengo, Jensen; I. Balde.
BREST (4-2-3-1): Selvik; Lala, Tousart, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; M. Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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