Pronostico Lorient-Brest: nessun patema e partita scoppiettante

Lorient-Brest è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Sette punti nelle ultime tre gare grazie a zero gol subiti. Il Lorient ha rimesso in sesto una classifica che si era fatta complicata. Adesso i padroni di casa sono al decimo posto e hanno la miglior difesa del campionato.
Il Brest non ha la miglior difesa (dodici gol presi) ma ha un attacco che segna, visto che di gol ne ha già fatti 14. Più del Lille e Monaco, per dire. Quindi almeno una rete, stavolta, il Lorient la dovrebbe prendere. Parliamo comunque di un match tra due formazioni che, salvo complicazioni clamorose nel corso dell’anno, non lotteranno per i posti brutti della Ligue 1. Alla fine i valori verranno sempre fuori, e lo sappiamo tutti, e questi due club si salveranno senza problemi.
Pochi calcoli in questa partita. C’è la voglia da parte di entrambe di riuscire a prendersi i tre punti. Una partita aperta, una partita che potrebbe regalare un bel po’ di emozioni.
Come vedere Lorient-Brest in streaming
Lorient-Brest è in programma lunedì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Un pareggio ci può stare. Eccome. Così come ci sta anche una partita da almeno un gol per squadra.
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Le probabili formazioni di Lorient-Brest
LORIENT (4-2-3-1): Mvogo; Adjei, Talbi, Toure; Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi; Makengo, Jensen; I. Balde.
BREST (4-2-3-1): Selvik; Lala, Tousart, Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; M. Balde, Doumbia, Mboup; Ajorque.
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