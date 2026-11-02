Pronostici Championship 3 novembre: c’è una doppia chance che stuzzica

Championship, ecco cinque gare da seguire con attenzione nel turno infrasettimanale. Attenzione ai risultati sorprendenti e a quelle squadre in cerca di riscatto.

Per questo turno infrasettimanale di Championship il filo conduttore è piuttosto chiaro. C’è chi deve allontanarsi dalla zona calda, chi proverà ad agganciare il treno playoff e chi non può più permettersi passi falsi. L’ultima giornata ha regalato delle indicazioni importanti: il Derby County è sprofondato con un pesante 4-1 contro il Millwall, il Norwich ha ritrovato entusiasmo rimontando il Watford, mentre il Birmingham ha confermato il momento positivo con il successo sul Lincoln. In alto, invece, continua la corsa del Middlesbrough, ma alle sue spalle la classifica resta apertissima. Per la nostra multipla abbiamo scelto cinque partite da seguire con attenzione.

Quello tra Charlton e Bolton è uno scontro diretto tra due squadre appaiate in classifica e con la necessità di mettere distanza tra sé e la zona retrocessione. Il Charlton sta pagando un avvio di stagione che sembrava promettente: dopo tre vittorie consecutive è arrivato un lungo digiuno di successi, con appena 5 punti raccolti dall’inizio di settembre.

Il recente 3-0 incassato dal Middlesbrough non sorprende più di tanto, ma preoccupa la continuità negativa della squadra di Nathan Jones. Al The Valley, però, il rendimento è stato decisamente migliore: prima del ko contro il Norwich, gli Addicks avevano infilato 5 gare interne senza sconfitte. Il Bolton non arriva certo in condizioni migliori. Dopo il pareggio con il Southampton sono arrivate due brutte battute d’arresto contro Middlesbrough e Bristol City, con 8 reti incassate. La difesa è tra le peggiori del torneo, ma in trasferta i Trotters hanno comunque messo insieme tre risultati utili consecutivi. Non ci aspettiamo una gara dominata da una delle due. Multigol Casa 0-2+Multigol Ospite 1-3 è una combinazione che copre diversi scenari e che punta su un Charlton non particolarmente prolifico e su un Bolton capace almeno di trovare la rete.

Passiamo poi a Derby-Norwich, con i padroni di casa in piena emergenza e gli ospiti che sembrano finalmente aver imboccato la strada giusta. I Rams sono reduci dalla debacle contro il Millwall (4-1), maturata dopo essere andati sotto di tre gol nei primi 17 minuti. La squadra di John Eustace ha raccolto 7 punti in 13 giornate e non vince da oltre due mesi. Una crisi profonda, che rischia di compromettere già adesso la stagione.

Il Norwich, invece, ha interrotto la serie negativa battendo prima il Charlton e poi il Watford, quest’ultimo al termine di una rimonta spettacolare da 0-2 a 3-2. La ripresa dei gialloverdi deve tuttavia ancora trovare conferme, soprattutto lontano da casa. Il Derby attraversa un momento complicato e occupa le zone basse della classifica, ma il rendimento interno racconta una squadra meno fragile. Prima della sconfitta contro il Norwich aveva infatti inanellato 5 gare casalinghe senza perdere. Il fattore campo può quindi riequilibrare una sfida nella quale gli ospiti partono forse con qualche certezza in più, ma non sembrano ancora abbastanza continui da meritare piena fiducia.

Le previsioni sulle altre partite

Preston-Sheffield United è una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati di forma molto differenti. Il Preston è ultimo, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate e con una produzione offensiva decisamente insufficiente: appena 10 reti segnate in 13 partite, a fronte di ben 27 gol incassati.

L’arrivo di Graham Alexander non ha ancora prodotto la svolta e la squadra sembra avere difficoltà in entrambe le fasi. Lo Sheffield United, invece, ha ritrovato continuità: il successo contro il Wrexham ha allungato a tre la serie di risultati utili consecutivi, con 10 punti conquistati nelle ultime 5 giornate. Le Blades sono tornate a guardare verso la zona playoff e hanno tutte le carte in regola per sfruttare le difficoltà degli avversari. Il Preston ha vinto entrambi i confronti della scorsa stagione, ma il momento attuale suggerisce un copione diverso. L’X2+Over 1.5 considera la maggiore solidità degli ospiti in una partita nella quale potrebbero arrivare almeno due reti.

Per quanto riguarda Birmingham-Millwall, i padroni di casa che stanno attraversando una fase decisamente positiva. Dopo un avvio complicato, la squadra di Chris Davies ha cambiato marcia, conquistando 5 vittorie nelle successive 7 partite. Il successo per 3-1 sul campo del Lincoln ha confermato la crescita dei Blues, che possono contare anche su una delle migliori difese del campionato. Il rendimento interno è in miglioramento, con due vittorie consecutive dopo una serie di pareggi. Il Millwall arriva invece da un roboante 4-1 contro il Derby, ma non bisogna farsi ingannare dal risultato: nelle precedenti 8 giornate ha raccolto soltanto due vittorie, entrambe contro le ultime della classifica, e in trasferta ha perso tre delle ultime 5 partite. Il Birmingham appare più continuo, più organizzato e soprattutto più affidabile davanti al proprio pubblico.

Chiudiamo con West Brom-Southampton, forse il confronto più interessante per via del potenziale offensivo. I Baggies arrivano da un periodo molto positivo: 10 punti conquistati nelle ultime 4 giornate e un prestigioso successo per 2-1 sul campo del West Ham.

La squadra di James Morrison ha ritrovato fiducia e sta dimostrando di poter competere con le formazioni più ambiziose, anche se la difesa non riesce a mantenere la porta inviolata da sette partite. Dall’altra parte c’è un Southampton che ha costruito la propria classifica soprattutto sulla solidità difensiva, con appena 13 reti subite in 13 giornate. Gli ospiti hanno però anche un attacco capace di accendersi: il recente 4-1 contro il QPR ne è una dimostrazione, così come i venti gol realizzati nelle sette gare casalinghe. Fuori casa il rendimento offensivo è meno brillante, ma le ultime vittorie contro Norwich e West Ham hanno restituito fiducia. Il West Brom segna con regolarità, il Southampton ha qualità per rispondere. Il Gol è una soluzione che convince più del tentativo di individuare una vincente in una partita tra due squadre ambiziose e in buona condizione.

La nostra multipla

CHARLTON-BOLTON Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-3 Ospite

DERBY COUNTY-NORWICH 1X

PRESTON-SHEFFIELD UNITED X2+Over 1.5

BIRMINGHAM-MILLWALL 1

WEST BROMWICH-SOUTHAMPTON Gol

Comparazione quote

La combo “X2+Over 1.5” in Preston-Sheffield United è quotata a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Gol” in West Bromwich-Southampton è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.

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