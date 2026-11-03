Pronostico Bellucci-Rinderknech: il padrone di casa vuole guastargli la festa

Bellucci-Rinderknech, ci sono già gli ottavi in palio al Masters 1000 di Parigi: analisi della sfida, risultati recenti e pronostico del match di mercoledì.

Mattia Bellucci si prepara ad affrontare Arthur Rinderknech al Rolex Paris Masters, con l’obiettivo di proseguire un percorso che sta regalando soddisfazioni al tennis italiano. Il mancino lombardo ha superato le qualificazioni e ha poi vinto il derby con Lorenzo Sonego, guadagnandosi un’altra occasione importante sul palcoscenico di un Masters 1000. Dall’altra parte troverà il francese, sostenuto dal pubblico di casa ma reduce da un periodo complicato.

Bellucci ha già conquistato tre vittorie a Parigi senza concedere nemmeno un set; dopo aver eliminato Pablo Carreño Busta e Thiago Agustín Tirante nelle qualificazioni, ha superato Sonego con un convincente 6-4, 6-3. L’azzurro sta evidentemente attraversando una fase molto positiva, dunque, e sembra aver trovato continuità, riuscendo a sfruttare la varietà del proprio tennis anche sul cemento indoor.

Rinderknech ha invece interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive grazie al ritiro di Francisco Cerúndolo nel bel mezzo del terzo set del loro faccia a faccia. Il francese aveva perso il primo set, prima di conquistare il secondo al tie-break e approfittare del problema fisico dell’argentino nel parziale decisivo. Il servizio resta la sua arma principale, ma le recenti difficoltà non possono essere ignorate.

Bellucci-Rinderknech: il pronostico

L’unico precedente risale ai quarti di finale di Atlanta 2024, circostanza in cui Rinderknech si impose in tre set. Il francese parte quindi con un piccolo vantaggio nella storia dei confronti diretti, ma va detto che le condizioni attuali sono decisamente differenti. Bellucci ha acquisito fiducia e sta mostrando una solidità che può permettergli di gestire anche un avversario dotato di un servizio potente.

Il pronostico, al netto di tutte queste considerazioni, sorride all’italiano. Il rendimento delle ultime settimane, le tre vittorie ottenute a Parigi e le difficoltà attraversate dal francese rappresentano elementi importanti. Il fattore campo potrebbe aiutare Rinderknech, ma Bellucci sembra avere oggi maggiori certezze e può conquistare un’altra vittoria significativa.

Bellucci in Bellucci-Rinderknech