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Pronostico LASK Linz-Slovan Bratislava: tre punti di platino

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Lask Linz-Slovan Bratislava è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Hanno un’occasione enorme, i padroni di casa. Hanno l’occasione di prendersi altri tre punti pesantissimi in classifica e volare a quota sei. Quindi mettere in cascina una grossa possibilità di qualificazione almeno ai playoff di Champions League.

Pronostico Lask Linz-Slovan Bratislava
Pronostico Lask Linz-Slovan Bratislava: tre punti di platino (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non che parliamo di uno squadrone, mettiamolo in chiaro, ma lo Slovan Bratislava di Yaya Toure, ultimo in classifica (zero punti), è apparsa dopo poche giornate la squadra meno brillante e meno attrezzata di tutta la massima competizione europea. L’ultima uscita vista, ad esempio contro la Roma, ha messo in mostra tutti i problemi esistenti per una formazione che difficilmente riuscirà a fare punti, altro che a qualificarsi.

Tra le altre cose – questa sarà la prima sfida tra questi due club – c’è da segnalare il rendimento dello Slovan contro formazioni austriache. Tutte e quattro le partite giocate contro formazioni di questa nazione hanno visto uscire gli ospiti sempre con una sconfitta. Un trend brutto che non si interromperà di certo in questo match. 

Come vedere Lask Linz-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming

Come vedere Lask Linz-Slovan Bratislava
Come vedere Lask Linz-Slovan Bratislava in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Lask Linz-Slovan Bratislava è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Comparazione quote

La vittoria del Lask è quotata 1.40 su GoldbetLottomatica e a 1.40 su Sportbet. Il segno ” No Gol” è quotato invece a 2.40 su GoldbetLottomatica e a 2.40 su Sportbet.

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Il pronostico

Lask Linz sicuramente vincente contro l’ultima della classe che ha pochissime, se non nulle, possibilità di prendere punti in questo match. Per i padroni di casa invece si apriranno degli scenari assai interessanti dopo questa match. Si avvicinerebbe in maniera clamorosa la qualificazione. Non un cosa di poco conto.

Le probabili formazioni di Lask Linz-Slovan Bratislava

LASK LINZ (5-3-2): Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Andrade, Alemao, Dibango; Ljubicic, Horvath, Danek; Lang, Kalajdzi.
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorny, Ibrahim, Gajdos; Barseghyan, Marcelli, Camara.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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