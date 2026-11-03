Pronostico Fenerbahçe-Liverpool: tre indizi e una trasferta da non sbagliare

Fenerbahce-Liverpool è una partita di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

Fenerbahce-Liverpool è una delle sfide valide per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il Liverpool arriva a Istanbul con un percorso europeo fin qui impeccabile: tre partite e altrettante vittorie, contro Atletico Madrid, LASK e Villarreal. Nove punti che valgono il terzo posto nella classifica e che confermano le ambizioni dei Reds, desiderosi di tornare a recitare un ruolo da protagonisti in Europa dopo due campagne terminate contro il futuro vincitore della competizione.

Dall’altra parte c’è un Fenerbahce ancora a caccia del primo successo. Il cammino continentale dei turchi è stato finora piuttosto deludente: due pareggi, contro Roma e Slavia Praga, e soprattutto la pesantissima sconfitta per 6-0 sul campo dell’Aston Villa. Con appena due punti, la formazione di Istanbul occupa il trentunesimo posto e ha già bisogno di cambiare marcia. Le difficoltà del Fenerbahce non si limitano alla Champions League. Dopo tre vittorie consecutive in campionato, sono arrivate le sconfitte contro Galatasaray e Göztepe, risultati che hanno fatto scivolare la squadra al sesto posto, a nove lunghezze dalla vetta. Un momento complicato, dunque, proprio alla vigilia di una partita particolarmente impegnativa.

Il Liverpool, pur avendo perso il confronto diretto con l’Arsenal in Premier League, ha mostrato segnali decisamente più convincenti. Prima del ko aveva infatti superato Brentford e Brighton, mentre in EFL Cup ha eliminato il Chelsea ai calci di rigore. Il percorso europeo, soprattutto, parla chiaro: tre successi e nove gol realizzati. Il Fenerbahce può contare su un ambiente molto caldo e su un reparto offensivo ricco di soluzioni, ma dovrà necessariamente alzare il livello rispetto alle ultime uscite. Il Liverpool, invece, ha dimostrato di saper trovare la via della rete anche nelle partite più complicate. Il divario attuale tra le due squadre suggerisce di guardare con maggiore fiducia agli inglesi.

Come vedere Fenerbahce-Liverpool in diretta tv e streaming

Fenerbahce-Liverpool si gioca mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Liverpool parte con i favori del pronostico. Il rendimento europeo dei Reds è nettamente superiore e il momento attraversato dal Fenerbahce, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, non autorizza particolare ottimismo. La qualità degli inglesi può fare la differenza anche in una trasferta insidiosa come quella di Istanbul.

La scelta è quindi la vittoria del Liverpool, con la possibilità che entrambe le squadre trovino la via del gol: il Fenerbahce ha bisogno di reagire e difficilmente potrà permettersi un atteggiamento attendista davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Liverpool

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Kanté, Guendouzi; Aydın, Greenwood, Aktürkoglu; Muriqi.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni; Ngumoha, Gravenberch, Gakpo; Koumas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2